Steam bringt 6 Resident Evil-Spiele zum Schleuderpreis – „Ein absolutes Muss“

Ein neuer Rabatt auf Valves Videoplattform Steam lässt euch mit zittriger Hand ordentlich Geld sparen – und doch haftet dieser Rabattaktion ein nach fauligem Zombiefleisch müffelnder Nachgeschmack an. Unappetitlich? Ja, doch – aber dann stellt sich die Frage: Was suchen der Survival-Horror-Tiefpunkt Resident Evil 6, zusammen mit dem glorreichen Resident Evil 7 Biohazard und zwei klassischen Panzersteuerungs-Teilen in einer Sammlung?

Die Antwort darauf? Kennen wir auch nicht – aber das soll euch mitnichten davon abhalten, sechs gute bis ausgezeichnete Grusel-Spiele aus Capcoms Erfolgsreihe für ein läppisches Taschengeld in euren Einkaufswagen zu stopfen. Wir stellen euch im Schnellverfahren die High- und Lowlights dieses Bündels vor.

Resident Evil Reload Collection auf Steam – das bekommt ihr auf Steam

„Sichert euch mit der Resident Evil Reload Collection auf Steam sechs komplette Resident Evil-Erlebnisse in einem Paket“, verkündete der offizielle Twitter-Account von Resident Evil am 6. November – und hat mehr als nur das im Schlepptau. Schließlich setzt sich die Sammlung aus insgesamt acht Releases zusammen, wobei sechs darunter waschechte Vollversionen sind, zwei davon Zusatzinhalte. Gedrückt wird der Einkaufspreis bei den Titeln jeweils um 50 bis hin zu 75 Prozent.

Fans feiern das Angebot als „Ein absolutes Muss für jeden Einsteiger“:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich das Gesamtpaket gönnt, kommt mit 44,88 Euro anstelle der handelsüblichen 153,64 Euro davon. Eine auffallende Preisersparnis bietet also diese Gaming-Päckchen mit doch sehr unterschiedlichen Spielen – die sich kurz und knapp in drei Kategorien wegsortieren lassen: Glanzpunkte der Sammlung sind, vor allem für moderne Spieler*innen, Resident Evil 7 Biohazard und Resident Evil Village. Es sind diese neuesten Veröffentlichung aus der Reihe, welche die Geschichte von Ethan Winters aus der Egoperspektive erzählen, das Horror-Franchise wieder zur alten Stärke zurückgeführt haben. Weniger über jeden Zweifel erhaben sind zwei andere Spiele …

Lesetipp: Überraschender Resident Evil-Release begeistert Fans

Teil sechs ist vielleicht der schwächste Titel der Hauptreihe – dennoch: Ihn eint zusammen mit dem auf dem afrikanischen Kontinent angesiedelten fünften Kapitel, dass ihr die Third-Person-Action zusammen mit Freunden im Koop-Modus bestreiten könnt. Das hat dann zwar spielerisch weniger mit Grusel und Gänsehaut zu tun, sorgt aber für vergnügliche Stunden vor dem Monitor. Letztlich wer es spannungsgeladen mag, so ganz klassisch, mit derb klobiger Panzersteuerung, schön schauerlich in Szene gesetzten Kameraperspektiven, ist beim HD-Remake des Originals beziehungsweise der Vorgeschichte Resident Evil 0 bestens aufgehoben.

Ach ja, und dann sind da noch Winter’s Expansion für Village und Season Pass für Part sieben, mit denen ihr dann sozusagen das Rundum-sorglos-Paket der jeweiligen Spiele besitzt – also: Bei dieser wilden Resident Evil-Wundertüte auf Steam zuschlagen, oder doch lieber Resident Evil 9 abwarten.

Quellen: Twitter / @RE_Games, @SolidSnake30547, Steam / Capcom