Brandneues Steam-Spiel frustriert Spieler – so wird das Problem jetzt gelöst

In der Welt der Echtzeitstrategie ruft gerade ein ganz bestimmter Titel Jubelrufe und Frustrationen im gleichen Maße hervor. Die Rede ist von Broken Arrow, jenem Taktikspiel aus dem Hause Steel Balalaika, das sich aktuell regen Zulaufs erfreut – und über 4.000 „größtenteils positiven“ Steam-Rezensionen mitnehmen konnte. Eigentlich wäre der Titel ein Festmahl für Freunde von Command & Conquer und Konsorten, würde nicht ein Kritikpunkt hervorstechen.

Für negative Anmerkungen in den Steam-Reviews sorgt nämlich ein ganz bestimmter Punkt: Der Skirmish-Modus des Spiels lässt die 1v1-Option missen. Sprich: Wer neue Strategie gegen computergesteuerte Gegner austesten wollte, konnte das bislang ausschließlich zusammen mit weiteren Spieler*innen aus Fleisch und Blut tun – im Alleingang gegen die KI-Kontrahenten antreten, war bis dato nicht möglich. Doch das Entwicklungsstudio hat die sich häufende Kritik ernst genommen …

Mit dem am 18. Juni veröffentlichten Patch 1.0.7 für Broken Arrow wurden unterschiedliche Verbesserungen eingeführt – doch bereits tags zuvor hat der Developer die Rufe aus der Community erhört. In einer auf Steam veröffentlichten Bekanntmachung von Steel Balalaika hieß es: „Heute veröffentlichen wir eine Verbesserung, der 1v1 und 2vs2 gegen KI ermöglicht“. Weiter erklären die Entwickler*innen, Duelle alleine oder zu zweit gegen die Künstliche Intelligenz seien zunächst deshalb weggefallen, da die verfügbaren Maps des Echtzeitstrategiespiels für nicht weniger denn drei menschliche Spieler*innen vorgesehen waren.

Damit sollen die Verbesserungen am Skirmish-Modus aber nicht enden. In derselben Meldung gelobt das Studio, solange daran zu schrauben, bis daraus ein „vollständiger Modus und ein gänzlich spaßiges Erlebnis“ erwächst. Baustellen, an denen die Verantwortlichen derzeit werkeln, betreffen eine breitere Auswahl ausbalancierter Karten – sowie soll es künftig möglich sein, Bots als Teamkameraden einzusetzen.

In einem Punkt wurde zum Skirmish-Modus sogar bereits mit oben erwähntem Patch 1.0.7 nachgebessert: Das Echtzeitstrategiespiel konnte ärgerlicherweise einfrieren, sobald die KI auf den Einsatz von Atomwaffen setzt. Dieses Ärgernis wurde laut Patch Notes nun behoben. Hiermit dürfte mit den Verbesserungen aber längst nicht Schluss sein.

Steel Balalaika möchte Broken Arrow weiterhin stetig verbessern. Beispielsweise aktuell sitze man daran, in der Kampagne aufgefallene Bugs speziell, oder unerwünschte Spielabstürze allgemein zu beheben. Bleibt abzuwarten, ob sich Broken Arrow auch längerfristig gegen Alternativen für Fans von Age of Empires, Tempest Rising oder anderen Echtzeitstrategie-Brettern durchsetzen wird.

Quelle: Steam / Steel Balalaika