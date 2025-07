Steam: Chart-Stürmer erfüllt bizarren Fan-Wunsch – „das war kein Witz??“

Die Charts auf Steam, egal ob Vorbesteller oder Topseller, sind natürlich stetig im Wandel: Spiele klettern hoch, fallen wieder ab oder werden von neuen Veröffentlichungen verdrängt.

Einer der unerwarteten Spitzenreiter war das erst vor anderthalb Monaten quasi aus dem Nichts kommende Peak: Der absurde, auf witzige Multiplayer-Erfharungen fokussierte Titel, der aus einer Zusammenarbeit von Aggro Crab und Landfall entstanden ist, erfüllt jetzt einen absolut absurden Fan-Wunsch, dem man sich vorher eigentlich erst verwehrt hatte.

Wie viele Spiele kennt ihr, in denen Kannibalismus möglich ist? Hoffentlich keins, aber ab jetzt mindestens eins, wenn ihr schon mal von Peak gehört habt. Denn das aktuell nur auf Steam verfügbare Spiel, in dem ihr allein oder mit Freund*innen zusammen an die titelgebende Spitze klettern müsst, führt ausgerechnet die Möglichkeit ein, dass ihr euch gegenseitig verspeisen könnt.

Lesetipp: Peak geht durch die Decke

Von Fans gewünscht, von den Entwickler*innen erst abgelehnt, nun doch geliefert – aber irgendwo verzieht sich gerade sicherlich der Finger einer Affenpfote. Ganz trocken steht jedenfalls in den Patch Notes zum neuesten Update „Kannibalismus hinzugefügt“, und Spieler*innen sind völlig aus dem Häuschen, dass diese bizarre Bitte erhört wurde.

Kurz und schmerzlos:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das war kein Witz??“, fragt Twitter-Nutzer*in chrissyxchi und bekommt von der Community-Managerin die passende Antwort: „Ich stehe zu meinem Wort.“ Entsprechend könnt ihr in Peak nun eure Mitkletterer*innen auffuttern, wenn der kleine Hunger kommt. Doch wie genau funktioniert das Kannibalismus-Feature überhaupt? Denn auf Steam findet sich dazu keine Erklärung.

Wenn’s der Hunger auf die Spitze treibt

Dafür auf Reddit, denn zahlreiche Spieler*innen haben Peak natürlich längst angeworfen, um der Leere in ihrem digitalen Magen auf den Grund zu gehen. CluelessBlackKnight liefert eine gute Erklärung, was ihr vom Kannibalismus-Feature erwarten könnt: Falls eure Hungerleiste die 60 Prozent übersteigt, sollen sich eure Freund*innen offenbar in gebratene Hühnchen verwandeln.

Dann könnt ihr sie auffuttern, um wieder satt zu werden, erhaltet aber auch einen Fluch, der eure Ausdauer reduziert – ähnlich, wie wenn ihr sterbt und man euch wiederbelebt. Nutzer*in Pink_Sink hat derweil ein Video hochgeladen, das die frisch hinzugefügte Mechanik zur Schau stellt. Es fällt schwer, dieses bizarre Schauspiel in Worte zu fassen, schaut also am besten selbst.

Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kannibalismus ist natürlich nicht das Einzige, was das jüngste Update im Gepäck hatte, wie die Patch Notes auf Steam verraten. So lässt sich Peak nun unter anderem auf Türkisch und Polnisch spielen, außerdem könnt ihr euer Sichtfeld beim Klettern erweitern. Mit seinen 7,49 Euro ist der digitale Bergausflug übrigens nicht besonders teuer, aber wenn ihr derzeit eher im Sparmodus unterwegs seid, helfen euch vielleicht eher diese kostenlosen Spiele auf Steam weiter.

Quelle: Peak auf Steam, Twitter /@chrissyxchi, AggroCrabGames / Reddit /@CluelessBlackKnight, Pink_Sink