Steam: Neues Update überrascht Nutzer jetzt mit ersehnten Änderungen – „Endlich, innerer Frieden“

Wenn bei euch daheim ein Gaming-PC steht, dann wollen wir darauf wetten, dass ihr auf diesem auch Steam installiert habt. Immerhin ist Valves Spieledistributionsplattform die Nummer eins auf Rechnern, wird von vielen Nutzer*innen regelmäßig für Käufe und anschließend zum Starten der eigenen Titel als Launcher herangezogen.

Entsprechend viele Augen beobachten die Software, auch mit kritischem Blick. So kommen eine Menge Vorstellungen und Wünsche darüber zusammen, welche Funktionen sie zu bieten haben soll. Diesen ist Valve nun mit einem neuen Update wieder ein Stück entgegengekommen, was starken Zuspruch in der Community auslöst.

Am 10. September ist das aktuelle Steam-Update online gegangen. Falls ihr seit dem nicht reingeschaut habt, könnt ihr euch beim nächsten Start auf den automatischen Download einstellen. Anschließend dürft ihr Anpassungen aus mehreren Kategorien begrüßen, darunter unter anderem Überarbeitungen des Ingame-Overlays, des Big Picture-Modus, des Remote Play-Features und zu Eingabeoptionen. Unter den etlichen Punkten, die in den Patch Notes aufgeführt werden, stechen einige besonders erfreuliche Änderungen hervor.

Ganz vorne mit dabei die Einführung von UI Scaling, also der Möglichkeit, die Benutzeroberfläche in ihren Größenverhältnissen eigenmächtig zu skalieren. Für alle, die bisher Schwierigkeiten hatten, kleine, auf Steam abgebildete Texte an ihrem Bildschirm zu lesen, kommt diese Neuheit sehr gelegen. In einem Reddit-Thread zu dem Thema beschreibt eine Person beispielhaft, wie sich ihr Erlebnis dadurch verbessert: „Endlich nicht mehr Steam im Browser öffnen müssen, weil ich den kleinen Text nicht lesen konnte. Bessere Erkennbarkeit der Inhalte soll darüber hinaus durch einen Modus mit höherem Kontrast gewährleistet werden.

Seit dem Update könnt ihr außerdem eigens gewählte Artworks für eure Spiele festlegen und diesen einen individuellen Titel geben, der für die Suche des Games statt dem eigentlichen Namen verwendet wird. Solltet ihr also alternative, vielleicht vereinfachte oder falsch erinnerte Spielenamen in eurem Kopf herumfliegen haben, hält euch jetzt nichts mehr davon ab, diesen Ausbrütungen eures Gehirns nachzukommen. Und auch ein ansprechenderes, womöglich aussagekräftigeres Bild lässt sich herbeizaubern.

„Endlich, innerer Frieden„, kommentiert eine Person auf Reddit diesen Umstand und verlinkt dazu einen Screenshot einer selbst angepassten Sammlung von Final Fantasy-Spielen. Worüber ihr euch übrigens abgesehen von neuen Updates immer mal wieder bei Steam freuen könnte, das sind neue Gratis-Games, von denen wir euch 11 aktuelle an anderer Stelle präsentieren.

