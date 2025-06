Steam: Diesen verstörenden Action-Blockbuster bekommt ihr aktuell zum „Historischen Tiefstpreis“ – für kurze Zeit

Was kommt dabei heraus, wenn das finnische Entwicklungsstudio Remedy Entertainment den Brutalismus für sich entdeckt? Die Antwort darauf demonstrierte das Actionspiel Control im Jahre 2019 – und konnte sowohl Spieler*innenschaft als auch Fachpresse für sich einnehmen. Und heute?

Nun, dieser Tag sinkt Control in der Ultimate Edition auf seinem „Historischen Tiefstpreis“, weiß auch die Gaming-Community auf Reddit. Denn der wirklich empfehlenswerte, nicht nur erzählerisch, sondern auch spielerisch originelle Titel, kostet aktuell nicht mal ganz schlappe 6 Euro. Zum Vergleich: Der handelsübliche Verkaufspreis auf Steam für die Ultimate Edition liegt bei knapp 40 Euro. Doch auch dieses Angebot auf Valves Vertriebsplattform ist wie immer zeitlich gedeckelt …

Steam: Control Ultimate Edition wenige Tage verdammt preisgünstig

Das Angebot endet nämlich bereits am 9. Juni. Es bleibt also wenig Zeit, um die sechs Euro auf die virtuelle Ladentheke zu legen, sich Control Ultimate Edition bei Steam in den Warenkorb zu schubsen. Dabei enthält die Ultimate Edition nicht nur das Hauptspiel. Im Umfang enthalten sind auch die beiden Erweiterungen The Foundation und AWE. Mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis können Gamer*innen mit Vorliebe für spielerisch wertvoll aufbereitete Mystery-Thriller eigentlich wenig falsch machen – schließlich dürft ihr unterm Strich mit einer Spielzeit von ungefähr 25 Stunden rechnen.

Control Ultimate Edition Trailer:

Control steckt euch in die schicke Lederjacke von Protagonistin Jesse Faden – mit der ihr ein Abenteuer erlebt, neben dem sich die unheimlichen Fälle des FBI wie Gutenachtgeschichten ausnehmen. In Kindheitstagen machten Faden und ihr Bruder eine übernatürliche Begegnung – die wir aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle aussparen. Jahre später machen wir uns im Spiel als Frau Faden auf die Socken, um bei der fiktionalen Regierungsorganisation Federal Bureau of Control (FBC) dem damaligen Mysterium auf den Zahn zu fühlen.

Beherbergt ist das FBC in einem Brutalismus-Bau – jenem Architekturstil, der auf viel kühlen Sichtbeton und massiv wirkende Formsprache setzt. Allerdings geht’s für die Heldin, wie nicht anders vom Studio hinter der Alan Wake-Reihe zu erwarten war, nach einem Zwischenfall mit dem Direktor schnell weiter in eine wirre Parallelwelt – die von telekinetischen Kräften bestimmt wird.

Wem könnte Control gefallen?

Wer was mit Third-Person-Shootern anfangen kann, eine Vorliebe für Metroidvania-Games hegt, kann mit Control Ultimate Edition eigentlich nichts falsch machen. Control ist ein abgedrehtes, kleines Meisterwerk, dass sicherlich auch Filmfans eines David Lynch gefallen würde – dessen Werbespot für die PlayStation 2 übrigens bis heute unsterblich ist.

