Steam: Cooles Koop-Roguelike feiert in wenigen Tagen Release – Die Demo macht jetzt schon Lust auf mehr

Koop-Spiele an die Macht! Wer das genauso sieht, der hat Grund zur Vorfreude: In rund zwei Wochen erscheint ein vielversprechender Vertreter auf Steam, dessen Herausforderungen ihr euch mit euren mutigen Mitstreitern entgegenstellen dürft.

Ohnehin sind die Koop-Titel in den letzteren Jahren immer beliebter geworden, wie die jüngsten Ableger namhafter Studios, aber auch ihr Anteil an den verkauften Spielen auf Steam beweist. Doch worum handelt es sich bei dem von uns mit Spannung erwarteten Game überhaupt?

Neuer potenzieller Koop-Hit bei Steam: Das ist M.O.O.D.S.

Das besagte brandneue Koop-Spiel, welches seinen Release im Early Access schon am 29. Juli auf Steam feiern soll, hört auf den Namen M.O.O.D.S. und wer hier nun an die Zigarillos der gleichnamigen Marke denkt, liegt zumindest nicht vollends daneben. Nur, dass statt diesen im actionreichen Roguelike die Patronenhülsen statt der Glimmstängel glühen. Fans von Twin-Stick-Shootern und Dungeon Crawlern dürften voll auf ihre Kosten kommen.

In dem Indie-Projekt von StickyStone könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Klassen wählen, die euch im Kampf mit ihren einzigartigen Fähigkeiten zur Seite stehen. Alle von ihnen basieren – passend zum Namen des Spiels – spannenderweise auf menschlichen Emotionen. Da hätten wir also die Liebe, genauso wie die Wut, den Kummer, den Stolz und die Freude. Doch wie schlägt sich das im Gameplay von M.O.O.D.S. nieder?

In den Bosskämpfen reagieren die Gegner ganz verschieden – je nachdem, wie die Spieler interagieren. So stehen beispielsweise vor jedem der fulminanten Fights vier Dialogoptionen zur Auswahl, mit denen ihr direkten Einfluss auf das darauffolgende Duell nehmen könnt. Bis zu drei Freunde könnt ihr euch schnappen, um euch den wahrhaftig stimmungsvollen Schlachten zu stellen. Wie das Ganze am Ende aussieht, zeigt der Ankündigungs-Trailer weiter oben.

All zu lange müsst ihr euch zwar ohnehin nicht gedulden, ehe ihr gemeinsam Hand an M.O.O.D.S. anlegen dürft, wer es allerdings gar nicht mehr aushält, der findet über die entsprechende und weiter oben verlinkte Shop-Seite bei Steam schon jetzt eine Demo. Mit dieser könnt ihr den kommenden Koop-Titel bereits jetzt ausprobieren, ohne euch gleich zum Kauf des zum Start 9,99 Euro kostenden Spiels entscheiden zu müssen.

Quelle: YouTube / Erabit Studios, Steam