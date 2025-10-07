Steam: Hunderte Spiele in Gefahr – darum könnt ihr manche Titel plötzlich nicht mehr kaufen

Wer am Wochenende im Steam Herbstsale ein paar spannende Angebote im Blick hatte, schaute kurz danach ziemlich in die Röhre: Mehrere Spiele sind aus dem Nichts verschwunden, waren nicht mehr kaufbar. Der Grund? Die Spielengine Unity.

Am Freitagabend ließ das Unternehmen hinter dem populären Grafikgerüst verlauten, dass eine schwere Sicherheitslücke entdeckt worden ist. Betroffen sind sämtliche Produktionen, die seit 2017 auf Basis von Unity entstanden sind. Im Steam Store sorgt die Meldung anschließend für ein wenig Chaos.

Unity: Microsoft und mehr nehmen Spiele aus dem Steam-Store

Unity Technologies rät nämlich Entwickler*innen, entsprechende Sicherheitsupdates bereitzustellen. Erste Studios sind dem bereits nachgekommen, andere wiederum haben alle Hände voll zu tun. Das zu Microsoft gehörende Studio Obsidian hat beispielsweise die Reißleine gezogen und zahlreiche eigene Titel bei Steam vorerst entfernt.

Wolltet ihr gerade jetzt noch während des Sales bei Pentiment zuschlagen, geht das nicht. Das spannende Adventure steht aktuell nicht zum Kauf zur Verfügung. Selbiges gilt auch für Wasteland 3, bei dem ebenfalls die in Orange leuchtende „nicht mehr im Steam-Shop verfügbar“-Meldung grüßt.

Lesetipp: Die 10 besten Steam-Spiele nach Userwertung

Allerdings soll das nur von temporärer Dauer sein, während die Teams an einem Hotfix arbeiten, um die Sicherheitslücke zu schließen. Ein kleines Indie-Studio hat es besonders hart getroffen: nur zwei Wochen vor dem Release sorgt der Unity-Patch für erhebliche Probleme …

Kein Grund zur Sorge

Falls ihr derweil Spiele installiert habt, die auf Unity basieren, solltet ihr diese bestenfalls erst einmal nicht starten. Denn theoretisch ist es Angreifer*innen möglich, die Sicherheitslücke auszunutzen und jedweden Schadcode auf eurem System auszuführen. Allerdings ist das Ganze gar nicht so einfach.

Zum einen müsste sich bereits andere Schadsoftware auf eurem System befinden. Zum anderen hat Microsoft den hauseigenen Windows Defender aktualisiert, damit dieser Programme, die den Unity-Bug ausnutzen möchte, erkennt. Ebenso hat Steam erste Maßnahmen ergriffen, um die Spieler*innen zu schützen.

Aktuell müsst ihr demnach nicht in Panik verfallen und alles, was irgendwie auf Unity basiert, für immer von euren Geräten verbannen. Zur Vorsicht sei trotzdem geraten. Ganz ohne diese Engine bekommt ihr derweil eines der bestverkauften Spiele von 2023 günstiger bei Steam.

Quelle: Unity, Steam, Twitter / @Obsidian, @Ravenlore_stu