Steam: Darum sind gerade massenweise Spieler in Undertale unterwegs

Nicht gerade ein Geheimtipp: Undertale hat viele Fans, die leidenschaftlich von dem Indie-Game schwärmen. Charaktere wie die zwielichtige Blume Flowey oder Skellett-Kollege Sans dürfen sich über einen festen Platz in der Videospiel-Popkultur freuen.

Über beinah zehn Jahre hinweg konnte das Indie-Spiel seine Beliebtheit kultivieren. Normalerweise würden man annehmen, dass diese ihren Höhepunkt schon länger hinter sich hat. Tatsächlich aber bricht über Undertale auf Steam gerade eine neue Erfolgswelle ein. Wie kommts?

Steam: Undertale bricht seinen vorigen Spielerrekord

Über 11.000 Personen spielten am 16. März gleichzeitig Undertale auf der Plattform Steam. Nach Release des Titels im Herbst 2015, lief er zum Ende des Jahres parallel auf den Rechnern von etwa 10.500 Personen. Der damalige Rekord wurde fast eine Dekade später also gebrochen. Eine äußerst ungewöhnliche Entwicklung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass keine großen Updates oder sonstige Änderungen vorgenommen wurden.

Es ist der sehr attraktive Preis, welcher haufenweise neue Fans auf einmal anzieht. Steams diesjähriger Spring Sale hat Undertale nämlich eine deftige Rabattmarke aufgeklebt. Statt für 9,99 Euro gibt es das ultra beliebte Indie-Spiel aktuell für schlappe 99 Cent zu schnappen. Mit diesem Angebot wird der absolute Tiefstpreis erreicht – günstiger ist das Spiel nie gewesen. Bei Kosten von knapp einem Euro ist es kein Wunder, dass auch bisher unschlüssige potenzielle Käufer*innen bedenkenlos zugreifen.

Lesetipp: Gleich sieben Spiele fliegen lautlos bei Steam raus

Steam: So wenig kostet Undertale gerade

Die neu gewonnen Fans scheinen sich nicht nur in großer Anzahl durch die Spielwelt zu bewegen, sondern finden daran auch noch einiges an Gefallen. Kürzliche Rezensionen auf Steam zeigen, dass die Zusammenfassung der Meinungsabgaben in „äußerst positiv“ auch heutzutage keine Gefahr läuft, Kratzer zu erfahren. Auf seine nun über 230.000 (Stand 18. März 2025) Bewertungen, von denen ganze 96 Prozent den Daumen nach oben recken, kann Undertale definitiv stolz sein.

An wem das Meisterwerk von Entwickler Toby Fox bis jetzt gänzlich vorbeigegangen ist, der oder die kann sich ein Beispiel an den anderen Neueinsteiger*innen nehmen und sich noch bis zum 20. März an dem starken Angebot bedienen. Euch erwartet eine komplexe Erzählung mit unerwarteten Elementen, die gepaart mit nostalgischem Pixel-Flair und Sounddesign eine einzigartige Geschichte erzählt, in der ihr etliche bedeutsame Entscheidungen treffen müsst.

Falls ihr eure Spiele am liebsten vollkommen kostenlos downloadet, hat Steam übrigens ebenfalls passende Titel für euch parat, von denen wir euch sieben kürzliche Releases vorstellen.

Quellen: SteamDB / Undertale, Steam / Undertale