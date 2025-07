Steam: Nach Peak das nächste Kletter-Highlight? Gratis-Demo lockt schon über 500.000 Spieler

In den Steam-Charts klettert wortwörtlich ein Spiel namens Peak ganz oben in der Gunst der Fans umher. In dem Koop-Abenteuer müsst ihr mit gemeinsamen Kräften euren putzigen Charakteren dabei helfen, unerreichbar scheinende Gipfel und unwegsames Gelände zu bezwingen.

Gleichzeitig schleicht sich ein weiterer Titel mit Kletter-Thematik in Richtung Release: Cairn ist seit einigen Wochen zumindest als Demo-Version verfügbar und hat damit schon über eine halbe Million Interessierte erreicht. Ein Effekt des Peak-Hypes? Dessen Entwicklerteam zeigt sich jedenfalls auch interessiert.

Steam: Klettern der große Videospiel-Trend? Auf Peak folgt Cairn

Während Peak einen Multiplayer-Ansatz verfolgt, ist Cairn ein reines Singleplayer-Survival. Fokus wird hier auf Routenplanung und Ressourcenmanagement gelegt, während die Belohnungen in beeindruckenden Ausblicken und melancholischen Momenten ausgespielt werden. Dabei spielt die innovative Steuerung eine wichtige Rolle. Schon über 500.000 Leute haben die Demo von Cairn heruntergeladen, wie das Entwicklerteam von The Game Bakers mitteilt.

„Wer die Demo noch nicht ausprobiert hat: Vielleicht ist das ein Zeichen“, heißt es dort. „Die Demospieler*innen haben 99 Prozent positive Reviews gegeben.“ Cairn hat unter anderem bereits den Preis für das beste Spiel bei der Indie Arena Booth auf der gamescom 2024 gewonnen, wie auch die Tribeca Games Awards 2025 für kommende Videospiele. „Danke, dass ihr die Demo spielt, uns Feedback gebt und damit helft, Cairn zum bestmöglichen Spiel zu machen.“

Ob das Interesse an Cairn damit zusammenhängt, dass Peak gerade durch die Decke geht (über zwei Millionen Spielende nach neun Tagen), ist natürlich nicht zu belegen; dass die Co-Entwickler*innen des erfolgreichen Titels von Landfall vom kommenden Kletterabenteuer überzeugt sind, haben sie kürzlich kundgetan.

„Cairn könnte spitze sein“ (ein Wortspiel, das zum Glück im Deutschen wie im Englischen funktioniert), schreibt Landfall auf Twitter.

Die Demo zu Cairn ist unter anderem auf Steam verfügbar, der Release des Spiels ist für den 5. November geplant. Wenn ihr nicht genug vom Klettern bekommt, habt ihr ab dieser Woche auch auf der PlayStation die Chance, ein entsprechend thematisiertes Spiel ohne Zusatzkosten im PS Plus-Abo abzugreifen.

Quellen: Steam, Twitter / @LandfallGames