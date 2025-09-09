Steam: Das sind jetzt die meistgewünschten Spiele – nach Silksong-Release

Über lange, lange Zeit hat sich Hollow Knight: Silksong bei Steam die Krone als meistgewünschtes Spiel erkämpft und dann auch bis zum Release am 4. September nicht mehr hergegeben.

Doch jetzt ist das sehnlichst erwartete Metroidvania endlich da und überlässt anderen Titeln das Rampenlicht auf der globalen Wunschliste. Nachgerückt ist ein Game, das ebenfalls noch lange auf sich warten lässt, denn erst für nächstes Jahr ist der Early Access geplant. Und direkt danach kommt ein Spiel, das Stand jetzt noch deutlich weniger fertig sein könnte.

Steam: Silksong wurde abgelöst – diese beiden Spiele sitzen jetzt auf dem Thron

Steam-Nutzer*innen sind lange Wartezeiten offenbar gewöhnt, schließlich mussten sie sich sechseinhalb Jahre gedulden, bis Hollow Knight: Silksong endlich das Licht der Welt erblickt hat. Und zumindest ein Blick auf die Wunschlisten verrät, dass noch deutlich mehr Spucke nötig ist, bis die nächsten beiden anführenden Spiele erscheinen werden. Die Rede ist von Subnautica 2 und Deadlock.

Zunächst zum Tauchtitel: Laut Steam und SteamDB aktuell auf dem ersten Platz der Wunschliste, soll die Fortsetzung zum erfolgreichen Ozean-Survival-Spiel 2026 zunächst in den Early Access starten. Der vollständige Release dürfte also noch deutlich länger dauern, aber was sind nach Silksong schon noch zwei oder drei Jährchen. Genaue Statistiken zu der Menge der Leute, die Subnautica 2 auf ihrer Wunschliste haben, gibt es wie immer nicht, SteamDB schätzt aber zumindest die Follower*innen auf derzeit über 222.000.

Lesetipp: Unser erster Testeindruck zu Hollow Knight: Silksong

Danach folgt Deadlock: Der Versuch von Valve, nach Overwatch und Marvel Rivals selbst einen Hero-Shooter auf die Beine zu stellen, ist aktuell in Arbeit – und stößt bei Fans offenbar auf positive Resonanz. Zumindest das Interesse ist groß, wie der zweite Platz in der globalen Wunschliste und über 307.000 Follower*innen laut SteamDB zeigen. Zuletzt kamen ein paar neue Charaktere dazu, darunter Doorman, der aussieht wie ein Hotel-Page und Türen beschwören kann, die als Portale fungieren.

Welches der beiden Spiele langfristig das Rennen macht und vor allem, welches zuerst erscheint, um dann abermals Platz zu schaffen für die bereits in den Startlöchern stehende Konkurrenz, bleibt derzeit noch abzuwarten. Die Wartezeit auf Subnautica 2 und Deadlock versüßen derweil möglicherweise diese drei Gratis-Games auf Steam.

Quelle: Steam, SteamDB