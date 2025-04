Steam-Deals zum Wochenende: Sichert euch Rockstars Open World-Erfolg mit 75% Rabatt

Das Wochenende steht vor der Tür und ihr wisst nicht, was ihr mal zocken solltet? Ihr habt eure Ersparnisse für die Switch 2 längst zusammengekratzt und jetzt noch ein paar Kröten übrig? Nicht verzagen: Steam lädt wieder zu den Wochenend-Deals ein.

Allen voran steht hierbei das heiß geliebte Wild-West-Action-Adventure Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games, aber auch darüber hinaus gibt es ein paar verlockende Rabatte auf zahlreiche Fanfavoriten und Bundles.

Steam: Red Dead Redemption 2 für nur 14,99 Euro

Red Dead Redemption 2 kann auf mittlerweile über 650.000 Steam-Rezensionen blicken, die dem Spiel eine „sehr positive“ Wertung bescheinigen. Das Open World-Adventure mit Western-Setting von Rockstar Games, dem Studio hinter GTA, setzt auf den Vorgänger noch einmal einen drauf und besticht durch eine immersive Welt, eine umfangreiche Story und facettenreiche Charaktere. Bis zum 17. April bekommt ihr bei Steam auf das Meisterwerk einen Rabatt von 75 Prozent und zahlt nur 14,99 Euro, für die Ultimate Edition fünf Euro mehr.

Wer es etwas entspannter mag, nimmt seinen Kutter und schippert raus in offene Gewässer. Dave the Diver ist ein stylisches Management-Spiel, in dem ihr zwischen Fischfang und Fischverkauf pendelt – und nebenbei geheimnisvollen Ereignissen auf den Grund geht. 97 Prozent der über 113.000 Bewertungen sind positiv – Dave the Diver ist ein absoluter Fanliebling. Bei den Wochenend-Deals zahlt ihr derzeit nur 11,99 Euro, zudem gibt es ein paar preisreduzierte Bundles, unter anderem mit Dredge oder Balatro.

Eine realistische und daher fordernde Fahrsimulation erwartet euch in Snowrunner. Mit einem Truck müsst ihr Offroad die beste Strecke bis zu eurem Ziel planen – und dies ist nicht immer die kürzeste, wie ihr spätestens dann erfahrt, wenn ihr mit schmalen Wegen, steilen Hängen oder wackeligen Brücken konfrontiert werdet. Meistert die Missionen in einer fotorealistischen Open World alleine oder im Multiplayer-Modus. Snowrunner ist auf Steam derzeit um die Hälfte reduziert und kostet nur 14,99 Euro.

Darüber hinaus könnt ihr natürlich zahlreiche kleinere Titel abgreifen, etwa das verhexte Strategie-Kartenspiel WitchHand für nur 7,07 Euro, oder bekommt derzeit 20 Prozent Rabatt auf das Spiel des Jahres 2023, Baldur’s Gate 3, das demnächst mit neuem Update versehene Enshrouded oder das erst kürzlich als PC-Version veröffentlichte Hello Kitty Island Adventure. Auch auf die von der Kritik gefeierte Neuerscheinung Blue Prince gibt es zum Release zehn Prozent Nachlass.

