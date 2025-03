Steam Deck 2 in Sicht? An dieser Hardware arbeitet Valve laut Leak jetzt

Während Fans des PC-Handhelds bereits nach einem Nachfolger die Finger ausstrecken, scheint die Zukunft des Steam Deck 2 wohl weiter ungewiss. Zumindest vorerst und wenn man einem jüngeren Leak Glauben schenken will.

Denn diesem zufolge arbeitet Valve zwar an neuer Hardware, allerdings soll diese eher etwas für das Auge sein – im wahrsten Sinne des Wortes. Noch dieses Jahr steht sie wohl in den (virtuellen) Ladenregalen zum Verkauf und auch ein Preis soll bereits bekannt sein.

Steam Deck 2 kann warten – Daran arbeitet Valve wohl jetzt

Wie der Twitter-Account Gabe Follower, der sich News, brandaktuellen Netzfunden und den letzten Leaks rund um Valve verschrieben hat, nun verrät, steht es gut um frische Hardware aus den Reihen des Publishers, Videospielentwicklers und Hardware-Herstellers. Doch damit ist keineswegs das Steam Deck 2 gemeint.

Tatsächlich zeigen die geleakten Konzeptzeichnungen inklusive erster 3D-Renderings etwas, das voll und ganz nach einem neuen VR-Headset aussieht. Natürlich dürfen passende Controller, die wir ebenfalls zu sehen bekommen, nicht fehlen, um in die virtuelle Realität abzutauchen. Bereits vor einigen Wochen wurden erste Gerüchte über ein neues Modell mit dem Codenamen Roy von Valve an die Oberfläche gespült.

Und auch ein erstes Preisschild hängt an dem Prototypen, der derweil auf den Projektnamen Deckard hört und gegen Ende 2025 das Licht der echten Welt erblicken soll. Für rund 1.200 US-Dollar bekommen Interessierte das vollständige Bundle bestehend aus Brille und Sticks geliefert. Das Headset soll mit einer angepassten Version von SteamOS laufen, das für die virtuelle Realität optimiert sein soll.

Das Deckard tritt damit in die Fußstapfen des Valve Index, welches man bereits 2019 auf den Markt brachte. Seitdem arbeite man Gerüchten zufolge wohl an einem Nachfolger, mit dem keine Kompromisse eingegangen werden sollen. Apropos Nachfolger: Der des populären PC-Handhelds ist wohl weiterhin nicht in Sicht. Was man seitens Valve jetzt zum mit Spannung erwarteten Steam Deck 2 sagt, erfahrt ihr an anderer Stelle ausführlich.

Quellen: Twitter / @gabefollower