Steam Deck: Eine beliebte RPG-Reihe ist so günstig wie nie zuvor – sie ist perfekt für den Handheld

Ihr habt euren Sommerurlaub noch nicht hinter euch und braucht unbedingt Nachschub auf dem Steam Deck? Da können wir helfen: Im Rahmen eines Sales bekommt ihr noch ein paar Tage lang eine bekannte Rollenspiel-Reihe richtig günstig, die fast durch die Bank weg wunderbar auf dem Handheld läuft.

Gemeint ist das Tales of-Franchise aus dem Hause Bandai Namco, welches derzeit auf Steam mit fünf verschiedenen Serienteilen im Angebot ist. Teilweise spart ihr bis zu 90 Prozent und könnt den jüngsten Ableger sogar so günstig erwerben, wie noch nie zuvor.

Steam Deck: Die Tales of-Reihe passt perfekt zum Handheld

Die seit den 90er-Jahren existierende Rollenspiel-Reihe ist ein fester Bestandteil von Publisher Bandai Namco, auch wenn sie sich derzeit eine kleine Pause gönnt. Das ist jedoch ein guter Zeitpunkt, um den einen oder anderen Tales of-Titel nachzuholen. Eine zusammenhängende Geschichte gibt es nicht, weshalb ihr beliebig einsteigen und eine oftmals recht typisch JRPG-Story erleben könnt.

Im aktuellen Steam Sale, der noch bis zum 5. September 19:00 Uhr läuft, erhaltet ihr derzeit Tales of Arise, Tales of Berseria, Tales of Symphonia, Tales of Vesperia und Tales of Zestiria für wenige Euro. Und sie laufen alle fünf sehr gut auf dem Steam Deck, auch wenn der Verifikationsstatus mitunter etwas anderes behauptet.

Im Falle von Tales of Arise, dem bislang letzten Hauptteil der Reihe, müsst ihr jedoch ein paar Abstriche bei den Bildern pro Sekunde in Kauf nehmen. Ihr könnt dennoch bis zu 40 FPS und damit ein weitgehend flüssiges Spielerlebnis erhalten. Tales of Berseria hingegen läuft überwiegend mit butterweichen 60 FPS, während Tales of Symphonia leider auf 30 Bilder pro Sekunde limitiert ist.

Tales of Arise so günstig wie nie

Egal für welchen Serienteil ihr euch am Ende entscheidet, ihr müsst nie mehr als zehn Euro ausgeben. Tales of Berseria, Symphonia und Zestiria bekommt ihr sogar für jeweils 4,99 Euro – kein historischer Tiefpreis laut SteamDB, aber günstiger waren die Rollenspiele trotzdem bisher nicht. Das gilt auch für Tales of Vesperia, welches euch in der Definitive Edition derzeit 7,99 Euro kostet.

Das Highlight ist aber gewiss Tales of Arise, welches seinerzeit bei uns im Test eine 8.5 erhalten hat. Im Rahmen des Angebots spart ihr auf den Kauf des JRPGs 75 Prozent, wodurch der Preis auf 9,99 Euro fällt. Günstiger gab es den Serienteil bisher noch nicht. Mit einer Spielzeit von rund 40 Stunden ist er zudem nicht übermäßig lang, weshalb ihr ihn problemlos auf dem Steam Deck bewältigen könnt.

Wollt ihr auch die erst im November 2023 veröffentlichte Erweiterung Beyond the Dawn dabei haben, steigt der Preis dann allerdings auf etwas unter 30 Euro. Dafür aber kann sich die Inhaltserweiterung durchaus lohnen, wie unser Test zu Tales of Arise: Beyond the Dawn verrät.

Quelle: Steam, SteamDB