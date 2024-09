Steam Deck: Die beliebtesten Spiele des Monats – eines hat uns überrascht

Der August verabschiedet sich, es kündigt sich allmählich an, zumindest kalendarisch: der Herbst. Und als Steam Deck-Spieler*innen wagen wir den Schulterblick zurück auf den weggefrühstückten Monat und fragen uns: Welche Games wurden im Monat August 2024 eigentlich am häufigsten auf dem Steam Deck gespielt?

Die Erwähnung einiger Schwergewichte, über die wir bei 4P auch regelmäßig berichten (Fallout 4, Black Myth: Wukong), dürfte hier niemanden ernstlich erstaunen. Andere, wie ein an Solitär erinnerndes Kartenspiel, hätten wir auf Anhieb nicht unbedingt in dieser TOP 100-Liste erwartet. Aber rutschen wir mal entspannt durch die Liste.

Steam Deck: Die meistgespielten Titel im Augst 2024 sind …

Wenn vorliegende Liste namens „Meistgespielt auf dem Steam Deck“ für den Zeitraum vom 5. August bis zum 3. September 2024 mit Blockbuster-Games wie Elden Ring (Platz zwei), Baldur’s Gate 3 (Platz drei) oder einem Stardew Valley (Platz vier) aufwarten, ist das weniger bis gar nicht überraschend – und auch ein Black Myth: Wukong, das in unserem Test eine mehr als stabile 8.0er-Wertung abräumen konnte, sollte keinen „Oha!“-Moment auslösen. Ähnlich einleuchtend gestaltet sich das Ranking bei Titeln wie Cyberpunk 2077 (Platz 11), Red Dead Redemption 2 (Platz 14) oder Helldivers 2 (Platz 28).

Was uns unter den ganzen Hochkarätern wirklich aus den sprichwörtlichen Latschen gehauen hat, ist die Position fünf auf dem erweiterten Siegertreppchen: ein Kartenspiel namens Balatro. Übrigens: Ein YouTuber wie RoboKast erklärt euch im Rahmen eines fast viertelstündigen Videos, was die Faszination von Balatro ausmacht – und was das mit der Logik von einarmigen Banditen an Autobahnraststätten zu tun haben könnte.

Okay, bei über 40.000 äußerst positiven Steam-Bewertungen sollte Balatro keine große Unbekannte sein, aber manch eine*r aus unserer Redaktion hat im Zuge der Steam Deck-Bestenliste erstmals von diesem als Poker-Roguelike beschriebenem Kartenspiel gehört. Ein entscheidender Punkt, sind die „geheimnisvollen Dinge“, die ihr eurem Deck zwischen den Spielrunden hinzufügen könnt – um unsere englischsprachigen Kolleg*innen von The Guardian zu zitieren.

… unter anderem ein abgedrehtes Kartenspiel namens Balatro

„Holografische, stählerne oder goldene Versionen von Karten“, sind nur einige der genannten Beispiele – oder etwa Tarot-Karten, die euer Deck auf unerwartete Weise verändern, dann wieder ungewöhnliche Joker-Karten, welche eure Strategie völlig umwerfen können. Abseits eines solchen persönlichen Erfahrungsberichts sprechen auch die Daten auf der Steam Database für die Popularität von Balatro. Der im Februar dieses Jahres veröffentlichte Titel konnte im März sein bisheriges Maximum von fast 38.000 Spieler*innen zugleich erreichen.

Im Vergleich zu einer RPG-Sensation wie Baldur’s Gate 3 mit seinen fast 900.000 Spieler*innen Höchststand, verpuffen die nicht mal 38.000 natürlich. Auf dem Handheld Steam Deck hat diese im positiven Wortsinn bizarre Mischung aus Solitär und Poker den Platz fünf der meistgespielten Spiele im August 2024 abgeräumt. Wir sind gespannt, ob sich im Monat September Rommé, Schafkopf oder Mau-Mau anschließen, um es augenzwinkernd zu sagen.

Apropos virtuelle Kartenspiele, auch für Poker-Hater: Kollege Jonas hat uns in unserer allmonatlichen Kolumne „Was spielt die Redaktion?“ verraten, dass auch er dem Indie-Knüller Balatru verfallen ist.

