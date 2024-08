Steam Deck: Dieses praktische Zubehör gehört auf eure Wunschliste

Das Steam Deck ist bei weitem kein Fliegengewicht: Mit 639 bis 669 Gramm, je nach Version, bringt der Handheld-PC ordentlich was auf die Waage. Das kann beim Zocken ganz schön in die Arme gehen und längere Sessions werden mitunter eher zur Qual, wenn man beispielsweise auf dem Sofa liegt.

Ein neues Zubehör soll diesbezüglich jetzt für Abhilfe sorgen und vor allem eure Arme entlasten, damit ihr länger spielen könnt. Im Grunde handelt es sich um ein spezielles Kissen, welches einen passenden Mechanismus hat, um euer Steam Deck komfortabel und sicher zu halten.

Steam Deck: Das Gaming Pillow als Retter für eure Arme

Das schlicht bezeichnete Gaming Pillow von US-Hersteller Mechanism ist dabei eigentlich recht simpel: Es ist ein schwarzes, kreisrundes Kissen. Die Besonderheit liegt darin, dass es eine Halterung gibt, in der ihr einen passenden Griff für euer Steam Deck montieren könnt. Anschließend legt ihr euch aufs Sofa oder ins Bett, stellt das Kissen auf euren Schoß ab und könnt zocken, ohne, dass eure Arme einschlafen.

Zumindest versprechen das die Macher. Von Haus bietet das Kissen übrigens keinen Griff, aber für den Preis von stolzen 53,95 Euro gibt es einen aus dem Mechanism-Katalog gratis dazu. Dabei habt ihr die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

Steam Deck

ROG Ally

Nintendo Switch

PlayStation Portal

Universal Grip (verschiedene Geräte)

Ebenso praktisch: Am Kissen könnt ihr außerdem euer Handy oder eine Powerbank befestigen. Allerdings ist das Gaming Pillow derzeit ausverkauft, weshalb lediglich Vorbestellungen angenommen werden. Diese sollen aber schon bald versendet werden.

Ein Nachteil für deutsche Spieler*innen

Falls ihr in Deutschland wohnt, gibt es derweil noch einen Nachteil bei der Bestellung: Hohe Versandkosten. Da es sich bei Mechanism laut eigenen Aussagen nur um ein kleines Unternehmen handelt, müssen sie beim internationalen Versand tief in die Tasche greifen – weshalb der Preis für das Gaming Pillow ordentlich in die Höhe schießt.

Neben den Kosten für das Kissen in Höhe von 53,95 Euro kommen derzeit noch 49,95 Euro Versandkosten oben drauf. Ein Faktor, den ihr auf jeden Fall beachten solltet, falls ihr das Gaming Pillow in Betracht zieht. Günstig ist übrigens auch das Zotac Zone nicht, die frisch angekündigte neue Steam Deck-Alternative.

Quelle: Mechanism