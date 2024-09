Steam Deck mit echten Metall-Knöpfen – hier kriegt ihr das Upgrade

Wer sich ein Steam Deck zulegt, der ist sicherlich bereit, daran herumzufummeln: Der Handheld-PC kommt schließlich mit dem Betriebssystem Linux daher und muss erst einmal vernünftig eingerichtet werden – auch der Xbox Game Pass ist beispielsweise nur über Umwege nutzbar.

Natürlich lassen sich aber nicht nur die inneren Werte des Steam Decks anpassen, sondern auch die äußeren. Wie wäre es beispielsweise mit neuen Knöpfen, die für optische Veränderung ganz nach euren individuellen Wünschen sorgen? So lautet zumindest das Versprechen der Metall-Knöpfe von Deck Buttons.

Steam Deck: Knöpfe in Kupfer oder Aluminium zum „selbst gestalten“

Falls ihr schon einmal darüber nachgedacht habt, euer Steam Deck optisch anzupassen, dürftet ihr recht schnell über die Webseite Deck Buttons gestolpert sein, die sich passend zum Namen auf die Herstellung von Knöpfen für das Steam Deck spezialisiert hat. Dort finden sich nun auch die Tasten aus Kupfer und Aluminium, die wohl zu den ungewöhnlichsten Ausführungen zählen dürften.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich bieten sie zunächst mal einen anderen Look für euren Handheld-PC, genau wie die vielen anderen Farben, die ihr bei Deck Buttons kaufen könnt – von Neon Pink über Alien Egg Lime Green bis hin zu Atomic Purple. Die Kupfer- und Aluminium-Varianten sind aber nochmal eine ganze Ecke besonderer, denn ihr könnt ihr tatsächliches Aussehen selbst beeinflussen – oder durch die bloße Benutzung verändern.

Wie die Metallknöpfe mit einem einzigartigen Look glänzen

Egal für welche der beiden rund 56 Euro (ohne Versandkosten) teuren Versionen ihr euch entscheidet, beide kommen in einer sogenannten Rohfassung bei euch an und sehen dann erstmal noch relativ unspektakulär aus. Bearbeitet ihr die Knöpfe dann, beispielsweise mit Stahlwolle oder Öl zum Polieren von Metallen, verändert sich die optische Struktur und Farbe, sodass ihr die Tasten nach euren eigenen Wünschen gestalten könnt.

Auf der offiziellen Webseite des Anbieters ist dies besonders gut erkennbar, wo gleich vier verschiedene Varianten der Kupfer-Knöpfe gezeigt werden – hier habt ihr noch mehr Spielraum als bei der Aluminium-Version. Auch die natürlichen Öle von euren Händen sollen die Tasten verändern, wodurch ihr bei aktiver Nutzung eures Steam Decks irgendwann eine völlig andere Optik geboten bekommt. Ein natürlicher Alterungsprozess quasi, wie es bei echtem Metall eben der Fall ist.

Als weiteres Material der Knöpfe gibt man darüber hinaus noch hochqualitatives Harz an, was vermutlich in Sachen Gewicht und Fingergefühl helfen soll. Das oben eingebettete Video führt dann auch noch einmal vor Augen, wie die Knöpfe aussehen können, wie ihr sie behandeln solltet und was es sonst noch zu beachten gibt. Passend zum Look der Kupfer- und Aluminium-Knöpfe empfehlen wir ein besonders gelungenes Spiel für euer Steam Deck, Gestalt: Steam & Cinder.

Quelle: Deck Buttons, YouTube /Deck Buttons