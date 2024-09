Steam Deck: Endlich neue Funktion – darauf haben wir lange gewartet

Steam Deck hin, Valve-Handheld her: Bei aller Freude darüber, dass wir dank der handlichen Spielekonsole jetzt auch Brecher wie Half-Life: Alyx, Final Fantasy 16 oder Black Myth Wukong unterwegs spielen können, so unsicher kann die Angelegenheit in puncto Performance und Gameplay sein.

Vorteilhaft wäre dabei die Einsichtnahme, ob andere Spieler*innen auf Steam, die ihre Bewertungen hinterlassen haben, ebenfalls das Steam Deck zum Spielen genutzt haben – oder eben nicht. Dank einer auf den ersten Blick kleinen Neuerung auf der beliebten Plattform erkennt ihr nun rasch, ob und wie viel eine Person den rezensierten Titel auf Valves Handheld verbracht hat.

Sag‘ mir, wie viel du mit dem Steam Deck gespielt hast!

So großartig die Möglichkeit ist, Triple-A-Titel über dem Handheld zu spielen, so frustrierend kann die Suche nach fachkundigen Stimmen dazu sein, wie einzelne Titel auf dem Gerät performen – oder als eher unspielbar abgekanzelt werden müssen. Eine hilfreiche Einordnung dazu, ob ein*e Rezensent*in zu einem bestimmten Titel auf Steam auch Spielzeit auf dem Steam Dech verbracht hat, gestattet jetzt ein neues Symbol. Dieses findet ihr in der Kopfleistung einer Rezension, wo euch zusätzlich wie bisher auch mittels Daumen-hoch- oder Daumen-runter-Icon angezeigt wird, ob ein*e Kritiker*in ein Spiel weiterempfiehlt – oder eben nicht.

Schwebt ihr mit eurem Mauszeiger über das neue Steam Deck-Icon, wird euch die Spielzeit in Stunden und Minuten angezeigt. Credit: 4P Screenshot / Steam / @moonlightfever – stock.adobe.com / Adobe Photoshop [M]

Das gesuchte Symbol, das aussieht wie ein kleines Steam-Deck, findet ihr ab sofort oben rechts in der Kopfleiste, genauer neben dem altvertrauten Stern-Symbol, welches euch anzeigt, ob eine „Rezension in die Gesamtbewertung einbezogen“ wird. Schwebt ihr mit eurem Cursor über besagtem Steam Deck-Symbol, erscheint ein Textfeld (siehe Screenshot oben). Dort könnt ihr nachlesen, wie viele Stunden ein*e Rezensenten einen Titel auf dem Steam Deck gezockt hat. Ein Abgleich mit der Angabe innerhalb derselben Rezensionen darüber, wie viele Stunden eine Person insgesamt mit einem Spiel verbracht hat, ermöglicht weitere Einordnung.

Die in Schriftform gegossenen Kritiken auf Steam ausschließlich nach solchen filtern, bei denen die Gameplay-Erfahrung auch mit Steam Deck gemacht wurde, besteht aktuell nicht. Sowas wäre aber unserer Meinung nach eine sehr wünschenswerte Funktion, um noch schneller zu den für Steam Deck-Spieler*innen relevanten Besprechungen zu gelangen. Warten wir’s ab, ob ein solches Feature künftig nachgereicht wird.

Apropos Gaming auf Valves Handheld: Wer den VR-Wegbereiter Half-Life Alyx auf dem Steam Deck und ganz ohne teure Virtual Reality-Briller erleben möchte, sollte sich eine lohnende Fan-Mod jetzt genauer angucken.

Quelle: Steam