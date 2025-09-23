Steam Deck: Die geniale Nintendo Switch-Alternative bekommt ihr gerade so günstig wie nie zuvor

Handheld-Gaming ist längst nicht mehr so günstig wie es früher war: Die Geräte werden leistungsstärker und dadurch steigt auch der Preis, das gilt für die Nintendo Switch 2 genau wie für das Steam Deck und vergleichbare Konkurrenz.

Ein Grund mehr, etwaige Rabattaktionen abzuwarten, wie sie jetzt bei Valves PC zum Mitnehmen abgehalten wird: Die LCD-Variante des Handheld-Rechners bekommt ihr nämlich derzeit schlappe 20 Prozent günstiger und spart, angesichts der UVP von 419 Euro eine ganze Stange Geld.

Steam Deck: Handheld-PC zum Sonderpreis sichern

335,20 Euro müsst ihr Valve derzeit nur über die digitale Ladentheke schieben, wenn ihr bald ein Steam Deck euer Eigen nennen wollt: Die LCD-Version mit 256 GB ist aktuell um 20 Prozent reduziert und damit nicht nur so günstig wie noch nie, sondern auch nur ungefähr so teuer wie die Nintendo Switch bei ihrem Launch. Und wer kein Fan von Mario, Link und Co. ist, dürfte damit ein echtes Schnäppchen in Sachen Gaming to go schlagen.

Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt, zu lange solltet ihr aber nicht warten, schließlich ist das Steam Deck nach wie vor heiß begehrt. Kaufen könnt ihr es natürlich bei Valve direkt, wo ihr auch noch ein paar weitere Angaben zu der derzeit reduzierten Version erhaltet. So kommt diese mit einem 1280×800 LCD-Bildschirm daher, wovon sieben Zoll als Wiedergabefläche für Spiele dienen.

Lesetipp: Kein Steam Deck 2 – daran arbeitet Valve gerade

Dazu 60 Hertz, WLAN 5 und ein 40-Wattstunden-Akku, der euch abhängig vom Titel zwei bis acht Stunden Laufzeit bietet. Außerdem natürlich eine Tragetasche sowie ein Netzteil, wobei ihr letzteres auch weglassen könnt, wenn ihr bereits ein passendes besitzt – eine zusätzliche Ersparnis bekommt ihr so aber nicht. Wollt ihr euer Steam Deck außerdem an den Fernseher oder einen Bildschirm anschließen, empfiehlt sich die (momentan leider ausverkaufte) Docking-Station.

Wer einen OLED-Screen und mehr Speicherplatz bevorzugt, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen, denn die beiden Alternativen sind mit 569 Euro und 679 Euro eine ganze Ecke teurer. Dank eines Updates ist aber auch das derzeit vergünstigte Steam Deck seit einigen Monaten leistungsstärker und verbraucht etwas weniger Akku als zuvor.

Quelle: Steam