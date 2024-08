God of War Ragnarök auf dem Steam Deck: Zwischen Zweifel und Hoffnung

Für alle treuen PC-Fans, die schon länger ein neidisches Auge auf Spieler*innen von God of War Ragnarök geworfen haben, kommt bald die Erlösung: Das kolossale RPG findet seinen Weg auf Heimcomputer.

Auf der Plattform Steam ist bereits ein entsprechender Eintrag zu finden, der mittlerweile auch die Systemanforderungen offenlegt. Fragt sich nun, ob Valves kompakte Version eines Rechners, das Steam Deck, den gestellten Ansprüchen gerecht werden kann und ob der Zwang eines PlayStation Network-Kontos der Kompatibilität nicht von Anfang an einen Strich durch die Rechnung macht.

Warum das Steam Deck God of War Ragnarök vermutlich nicht packt – und warum eventuell doch

Der Release von God of War Ragnarök für PC rückt immer näher. Fast zwei Jahre nach ursprünglichem Erscheinen dürfen jetzt nämlich auch Konsolenlose in den Genuss des epischen Abenteuers rund um Kratos und seinen Sohn kommen. Zur Vorbereitung empfiehlt sich ein zumindest flüchtiger Blick auf die veröffentlichten Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass euer Gerät die Wucht des Spiels überhaupt stemmen kann.

Noch genauer hinschauen sollten Steam Deck-Nutzer*innen, da die technischen Voraussetzungen bisher als einziger Anhaltspunkt dienen, um zu beurteilen, ob der Handheld für den neuesten God of War-Teil geeignet ist. An die meisten Punkte der minimalen technischen Gegebenheiten kann Valves Steam Deck einen grünen Haken setzen. Allerdings droht die benötigte Performance der GPU die Zusammenführung zum Kippen zu bringen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

steamdeckhq stellen die Theorie in den Raum, dass aufgrund der geringeren Auflösung des Handhelds, welche die zu God of War Ragnarök benannten 1080p unterschreitet, eine entsprechend niedrigere GPU vonnöten sein könnte. In diesem Fall würde die Herausforderung einer stärkeren Grafikkarte direkt umgangen werden. Dann bleibt aber immer noch die Sorge um den zwingend verknüpften PSN-Account, den Sony künftigen Spieler*innen aufdrücken möchte. Das Overlay von PlayStation ist nämlich nicht mit dem Linux-Betriebssystem des Steam Deck vereinbar.

Allein die Vermutung, dass nur ein verlinkter Account notwendig ist, um ins Spiel zu starten, bewahrt die Hoffnung. Sollten sich alle verbleibenden Sorgen um die Vereinigung von Steam Deck und God of War Ragnarök am Release-Tag, dem 19. September 2024 nicht bestätigen, müsst ihr nur 190 GB Speicherplatz freihalten, was je nach Fülle eurer Bibliothek ein paar Deinstallationen mit sich zieht. Wenn ihr vorher noch perfekt auf euer Steam Deck abgestimmte Action erleben wollt, haben wir einen Tipp für euch parat.

Quellen: steamdeckhq, YouTube / IGN