PlayStation für unterwegs: Experte spekuliert über neue Steam Deck-Konkurrenz

Mit dem Steam Deck hat Valve eine Welle losgetreten: Immer mehr Handheld-PCs drängen auf den Markt. Zukünftig könnte auch Sony mit der PlayStation noch stärker im mobilen Segment mitmischen, wie ein wohlbekannter Insider spekuliert.

Neu ist der Handheld-Bereich für den japanischen Konzern natürlich nicht: Mit der PlayStation Portable und der Vita hat man bereits in der Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. Auch das PlayStation Portal und dessen Erfolg sind zu nennen und einer der Gründe, weshalb Sony wohl erneut den Markt „sehr genau beobachtet“.

Steam Deck: Spekulation über kommende PlayStation-Alternative

Auf der gamescom 2024 wurde viel über den Handheld-Markt gesprochen und auch neue Hardware präsentiert: Zotac präsentierte in Köln eine eigene Steam Deck-Alternative mit Windows. Für den in der Regel gut informierten Insider und Videospieljournalisten Tom Henderson Anlass genug, um selbst einmal über die viel diskutierte Hardware zu sprechen.

Sein überraschender Rat: Ihr solltet euer Geld lieber sparen, wenn ihr Interesse an einem Handheld habt. Denn „es gibt wohl bald noch viel mehr Optionen und Neuerungen“, so der Gründer von Insider Gaming weiter. Über die genauen Zeitpläne habe er keine genauen Informationen, lässt aber eine interessante Spekulation von der Leine.

Auf Nachfrage eines Twitter-Users, ob es eine Chance gibt, dass Sony an einem eigenen PlayStation-Handheld arbeitet, heißt es von Henderson wie folgt. „Das PlayStation-Portal war sehr erfolgreich, und sie beobachten den aktuellen Handheld-Markt sehr genau.“ Viel weiter lässt er sich allerdings nicht in die Karten blicken.

Sonys Interesse am PC-Markt ungebrochen

Dass das PlayStation Portal trotz der hohen Anschaffungskosten und der festen Bindung an die PS5 ein Erfolg war, ist keine große Neuigkeit. Spannend ist jedoch, dass laut Henderson Sony einen noch stärkeren Blick auf den Handheld-Markt wirft, der derzeit vor allem vom Steam Deck und ähnlichen Geräten bedient wird.

Ist es also vorstellbar, dass Sony ebenso einen Handheld-PC veröffentlicht, nur halt mit dem Fokus auf die hauseigenen Titel? Immerhin hält das Unternehmen daran fest, den PC als Plattform mit Spielen zu bedienen. Alleine in diesem Jahr gab es bereits mit Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West und Helldivers 2 drei große Veröffentlichungen. Bald folgt außerdem die Portierung von God of War Ragnarök inklusive kräftigen Systemanforderungen.

Zudem gibt es seit kurzem ein eigenes PlayStation-Overlay für die PC-Umsetzungen. Es ist also möglicherweise gar nicht so abwegig, dass es in Zukunft wieder einen richtigen PlayStation-Handheld gibt. Vielleicht ja sogar mit dem Steam Deck-Betriebssystem, welches Valve für andere Hersteller zur Verfügung stellen möchte?

