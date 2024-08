Neue Konkurrenz fürs Steam Deck? Lenovo will es augenscheinlich nochmal wissen

Das Steam Deck war von Anfang an nicht der einzige Handheld-PC auf dem Markt, aber mittlerweile muss sich die schwarze Wunderkiste von Valve tatsächlich gegen einige Rivalen behaupten.

Mit dem Asus ROG Ally X positionierte sich jüngst ein mobiler Kandidat mit deutlich besserem Akku und etwas mehr Leistung, der jedoch unter einem Windows-Problem leidet. Und auch das Lenovo Legion Go möchte Spieler*innen, die unterwegs nicht auf ihre Steam-Bibliothek verzichten wollen, unter die Arme greifen.

Lenovo Legion Go statt Steam Deck? Neuer Handheld-PC könnte kleiner werden

Im Gegensatz zum Steam Deck, das in drei Varianten mit jeweils unterschiedlichen Speichergrößen – und mittlerweile auch als OLED-Modell mit größerem Bildschirm – daherkommt, gibt es das Lenovo Legion Go bislang nur in einer Variante mit 8,8 Zoll Bildschirmdiagonale (rund 22,3 Zentimeter). Im Vergleich zu den Steam Deck-Größen von 7 Zoll (circa 17,8 Zentimeter) und 7,4 Zoll (circa 18,8 Zentimeter) deutlich größer – und damit vielen vermutlich zu sperrig.

Eine neue Version des Lenovo Legion Go mit nur 7 Zoll Bildschirm könnte dieses Problem beheben und auf der offiziellen Website des Herstellers ist jetzt zumindest ein Hinweis darauf aufgetaucht. In einer mittlerweile überarbeiteten FAQ war davon die Rede, dass das Lenovo Legion Go je nach Modell mit einem 7- oder 8-Zoll-Bildschirm erhältlich ist – obwohl ersteres bislang gar nicht existiert (und letzteres angesichts von 8,8 Zoll eher eine Untertreibung ist).

Da dieser Text erst nach dem Launch des Lenovo Legion Go aufgetaucht ist, stehen die Chancen gut, dass es sich nicht um eine ursprünglich geplante Version handelt, sondern man eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen enthüllt hat. Gefunden wurde der spannende Hinweis von dem Reddit-Nutzer methylmorphia, der auch auf die Nennung von zwei Lüftern aufmerksam macht: Das aktuelle Lenovo Legion Go besitzt nur einen einzigen.

Handelt es sich nur um einen durch KI generierten Fehler?

Während die FAQ daraufhin deutet, dass Lenovo mit einer überarbeiteten Version des Legion Go erneut dem Steam Deck den Kampf ansagen könnte, weisen die Kolleg*innen von Games Radar daraufhin, dass es sich lediglich um einen Fehler handeln könnte, der durch KI verursacht wurde. Der dort schreibende Redakteur Phil Hayton war nämlich der Ansicht, dass der Text verdächtig nach dem klang, was von Systemen wie ChatGPT als automatisch generierte Antwort ausgespuckt wird.

Er überprüfte den FAQ-Text mit verschiedenen Tools, die dem Ganzen eine KI-Wahrscheinlichkeit von 82 bis 88 Prozent attestierten. In einem Selbstversuch bat Hayton außerdem Google Bard, ihm eine Zusammenfassung der Eigenschaften des Lenovo Legion Go zu liefern, bei dem unter anderem zwei Lüfter angegeben wurden. Die von Bard für dafür angegebene Quelle erwähnte dies jedoch mit keinem Wort, woraufhin Hayton bei dem KI-Bot nachhakte.

Auf Nachfrage gab dieser dann zu, diese Information möglicherweise von einem anderen Gerät hergeholt zu haben: Ein Vorgang, der auch Lenovo unterlaufen sein könnte, als man die FAQ zum Legion Go mit Informationen befüllte und dabei möglicherweise auf ChatGPT oder eine ähnliche Software zurückgriff. Ob also wirklich bald eine kleinere Version des Handheld-PCs angekündigt wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit legt euch Kollege Sören mit Steam: Gestalt & Cinder einen perfekten Kandidaten für das Steam Deck ans Herz.

