Mehr Leistung fürs Steam Deck: Dank AMD laufen PlayStation-Spiele jetzt noch flüssiger

Für einen Handheld-PC bietet das Steam Deck bereits ordentlich Leistung, dennoch reicht es für moderne AAA-Spiele nur bedingt. Abhilfe schafft nun die Integration einer aktuellen AMD-Technologie, von der zu Beginn mehrere PlayStation-Titel stark profitieren.

Im Detail geht es um die Implementierung von AMD FSR 3.1 inklusive Frame Generation, die nun auch auf dem Steam Deck Einzug gehalten hat. Mit ihr könnt ihr aus dem einen oder anderen Spiel noch deutlich mehr Leistung holen, sofern die Entwickler*innen die Technologie unterstützen. Interessanterweise sind es derzeit fünf einst PlayStation-exklusive Spiele, bei denen die AMD-Erfindung überwiegend gut zum Einsatz kommt.

Steam Deck mit AMD FSR 3.1 bringt mehr Bilder pro Sekunde

Das von Sony speziell für die PC-Portierungen an Bord geholte Studio Nixxes hat die Gunst der Stunde genutzt und direkt AMD FSR 3.1 in insgesamt fünf Spiele implementiert. Fortan könnt ihr in Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man Remastered und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales die verbesserte AMD-Upscaling-Technologie nutzen.

Davon profitiert auch das Steam Deck, wie der YouTube-Kanal ETA PRIME aufzeigt. Dieser hat sich direkt vier der fünf genannten Spiele geschnappt und sie ein wenig genauer unter die Lupe genommen. Im Falle der Videospielumsetzung des beliebten Spinnenhelden bringt die Kombination aus FSR 3.1 und Frame Generation einen gehörigen Performancesprung: Im Schnitt sind nun 60 FPS möglich, in manchen Szenen sind sind es sogar bis zu 80 Bilder pro Sekunde. Vorher kämpfte Spider-Man mit etwa 40 bis 50 FPS.

Ein ähnliches Bild ergibt sich ebenso bei Ratchet & Clank: Rift Apart und Ghost of Tsushima, die beide nach dem Update nun mit 60 FPS spielbar sind. Mit ein paar angepassten Einstellungen dürften in beiden Spielen sogar noch mehr Bilder pro Sekunde möglich sein. Sorgenkind bleibt allerdings Horizon Forbidden West.

Das von Guerilla Games entwickelte Action-Rollenspiel war zwar bisher spielbar auf dem Steam Deck, allerdings mit in späteren Gebieten arg schwankender Performance. 60 FPS sind auch nach dem FSR-Update nur ein Traum, dafür aber kann man mit dem 1.600 MHz-GPU-Takt immerhin eine stabilere Erfahrung erzwingen. Die visuelle Qualität leidet jedoch weiterhin unter den sehr niedrigen Einstellungen. Zenless Zone Zero könnt ihr derweil selbst auf hohen Einstellungen problemlos auf dem Steam Deck genießen.

Quelle: YouTube / ETA PRIME