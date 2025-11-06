Steam Deck: Neues Update behebt einen der allergrößten Kritikpunkte – „Oh mein Gott, endlich!“

Wer ein Steam Deck besitzt, kennt dieses Problem: Ein großer Download ist gestartet und das Display muss die ganze Zeit an bleiben. Geht es einmal aus, wird auch der Download gestoppt – nervig!

Damit ist aber zukünftig Schluss, denn Valve liefert nun eine Funktion nach, die diese Problematik nach über drei Jahren endlich aus der Welt schafft. Bei den Fans gibt es entsprechend viel lauten Jubel, auch wenn noch nicht alle Spieler*innen in den Genuss kommen.

Steam Deck: Auf dieses Feature haben Fans lange gewartet

Valve nennt das Feature in einem Blog-Eintrag simpel „Display-Off Downloads“ und beschreibt damit schon fast den ganzen Funktionsumfang. Ist das neue Feature aktiviert, erlaubt euch das Steam Deck, einen Download trotz ausgeschaltetem Bildschirm fortzuführen.

Gemäß der Beschreibung ist die Funktion standardmäßig aktiviert, wenn euer Handheld-PC an den Strom angeschlossen ist. Alternativ ist auch eine Nutzung im Akkubetrieb möglich, wird aber bei unter 20 Prozent Batterieleistung deaktiviert. So, dass ihr nicht unabsichtlich euren Akku komplett leer macht, weil ihr einen Download vergessen habt.

Lesetipp: Mit dem ROG Xbox Ally X gibt es starke Konkurrenz für das Steam Deck

So funktioniert das Feature im Detail: Ladet ihr ein Spiel oder ein Update herunter, öffnet sich beim Drücken des Power-Knopfs ein Menü, welches euch fragt, ob ihr den Download fortsetzen wollt. Bestätigt ihr, geht der Bildschirm des Steam Deck aus, aber das Herunterladen wird nicht wie sonst unterbrochen. Dieselbe Funktion kommt ebenso zum Einsatz, wenn ein Download bereits läuft und sich euer Bildschirm nach einiger Zeit ohne Tastendruck automatisch abschaltet.

Fans im Freudentaumel

Besonders praktisch: Ist der Bildschirm aus, könnt ihr euch mit einem Knopfdruck den Status des Downloads anzeigen lassen. Es gibt also keinen Grund, direkt den Handheld permanent aus dem Sleep-Mode zu wecken, wenn ihr nur wissen wollt, ob euer Spiel fertig installiert wird.

Eine also auf den ersten Blick vernünftige wie gute Funktion – und eine, die besonders von den Nutzer*innen gefeiert wird. „Verdammt noch mal, es ist soweit!“, „Mein meistgewünschtes Feature überhaupt“, „Oh mein Gott, endlich“ sind nur einige der sehr euphorisierten Meldungen auf Reddit.

Getrübt ist die Stimmung maximal deshalb, dass es die neue Funktion vorerst nur gibt, wenn ihr die Beta- und Preview-Firmware nutzt. Dementsprechend können noch Fehler und Bugs auftreten. Wann die Live-Firmware das Feature erhält, bleibt abzuwarten. Unklar ist auch weiterhin, wann wir mit einem Steam Deck 2 rechnen können.

Quelle: Steam, Reddit / @Hypronic