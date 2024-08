„Großartige Neuigkeit“: Das Steam Deck hat endlich die Anzeige, die ihm fehlte

Besitzer eines Steam Decks kennen die Problematik: Man zockt etwas und auf einmal laden einen Freunde zu Multiplayer-Partien und auf den Discord ein – aber man sitzt ja gerade gar nicht am PC, sondern auf dem Sofa oder dem Bett. Nun darf man jedem absagen, einfach weil Valve ein kleines Icon vergessen hat.

Damit ist aber Schluss: In einem neuen Beta-Update gibt es für das Steam Deck neben ein paar kleineren Verbesserungen auch endlich eine praktische Deck-Anzeige für die Freundesliste. Was auf dem ersten Blick nicht nach viel klingt, kommt aber durch die Bank weg positiv an.

Bisher hat die Steam Freundesliste bereits angezeigt, ob jemand online ist, etwas spielt, in VR unterwegs ist oder lediglich die Handy-App nutzt. Aber ausgerechnet die Nutzung des Steam Decks wurde nicht kommuniziert, weshalb es durchaus zu der einen oder anderen blöden Situation gekommen ist. Zukünftig lässt sich das aber vermeiden.

Mit dem neuen Beta-Update gibt es nun nämlich das von vielen Nutzer*innen heißersehnte Icon: Ein kleines Symbol in der Freundesliste zeigt an, ob ihr gerade auf dem Steam Deck unterwegs seid. „YES! Ich habe förmlich auf so etwas gewartet. Das ist großartig!“, freut sich direkt der YouTuber und Streamer Karim Jovian auf Twitter. „Endlich. Wenn Freunde mich auf Discord anrufen, werden sie jetzt wissen, warum ich nicht geantwortet habe lol“, heißt es derweil von Uninvited.

Andere stimmen dem zu, und auch wenn es trotz allem nur ein Bruchteil der Käufer*innen darstellt, so ist es dennoch gut zu sehen, dass Valve an die kleinen Details denkt. Selbst wenn es wie in diesem Fall etwas länger gedauert hat.

Neben kleinen Ergänzung bei der Benutzeroberfläche umfasst das Beta-Update außerdem weiterhin die beiden neuen beziehungsweise überarbeiteten Features Game Recording und Family Sharing, die weiterhin getestet werden. Und falls ihr gerade erst euren Handheld-PC erworben habt, geben wir euch hier fünf praktische Tipps für das Steam Deck.

