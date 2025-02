Steam Deck: Neues Update verspricht noch mehr Power für den Handheld-PC

Auch etwa drei Jahre nach dem Launch ist Valve nicht müde, das Steam Deck mit Updates, die lohnende Verbesserungen mit sich bringen, zu versorgen. Ein neues verspricht nun noch mehr Saft für euren Handheld-PC.

Wie gewohnt wird Hand an der Performance und der Benutzerfreundlichkeit angelegt. Das jüngste Beta Client-Update für das Steam Deck führt nun eine besonders batterieschonende Option, die eure Spielzeit verlängern dürfte, ein.

So reduziert das jüngste Update die sogenannte Abtastrate des Steam Decks, auch Polling Rate genannt, wenn der Steam Frame Limiter eingeschaltet ist. Dies kann zu einer Verbesserung der Batterielaufzeit führen und verspricht ganze sechs Prozent mehr Leistung, während Spiele bei 30 Frames pro Sekunde über den Screen des Handhelds laufen.

Gerade, wenn ihr grafisch weniger anspruchsvolle Spiele wie Vampire Survivors oder Balatro, aber auch Half-Life 2 und ähnliche spielt, dürfte sich die längere Lebensdauer des Akkus durchaus bemerkbar machen. Den Frame Limiter findet ihr über den Performance-Reiter eures Steam Decks, wo ihr die Frame Rate auf ein Maximum beschränken könnt.

Denn mit einer geringeren Abtastrate, mit der das SteamOS checkt, ob die maximal eingestellte Bildrate auch eingehalten wird, verspricht eine geringere CPU-Auslastung – und demzufolge natürlich auch einen geringeren Energieverbrauch. Gerade Besitzerinnen und Besitzer der OLED-Variante dürften von dem Steam Deck-Update profitieren, da der Prozessor bereits energieeffizienter läuft und das OLED-Display als stromsparender gilt.

Bereits mit vorherigen Updates für das Steam Deck versuchte Valve, etwas an der Energieeffizienz zu schrauben. So führte man bereits zuvor optimierte Belüftungskurven oder GPU-Taktsteuerungen pro Spiel ein, um dabei zu helfen, die Akkulaufzeit zu maximieren. Aktuell bekommt ihr das jüngste Update nur als Nutzerin oder Nutzer des Beta-Kanals, während es für alle anderen in den kommenden Wochen ausgerollt werden soll.

Quellen: Steam