Steam Deck-Rivale im Anmarsch: Xbox-Handheld endlich vorgestellt – „Kann es nicht glauben“

Auf der Xbox Games Showcase hat Microsoft die Katze aus dem Sack gelassen – oder besser gesagt: gleich zwei Katzen. Denn kommende Xbox-Handhelds wurden gleich zwei unterschiedliche vorgestellt. Zu zeigen gab es also zwei ROG Xbox Ally-Modelle – einmal Asus ROG Xbox Ally, außerdem Asus ROG Xbox Ally X.

Präsentiert wurden die beiden Gerätschaften im Rahmen der Xbox Games Showcase von keiner Geringeren denn Sarah Bond persönlich, Präsidentin von Xbox bei Microsoft. Nicht nur wurden beide Handhelds in Bild und begleitet von technischen Spezifikationen vorgeführt. Auch einige Besonderheiten jenseits der verbauten Hardware hat man bekannt gegeben …

XBox-Handhelds ROG Xbox Ally präsentiert

„Kann es nicht glauben“, schreibt ein*e Nutzer*in unter dem dazugehörigen YouTube-Video. Ein Kommentar, der so oder ähnlich häufig anzutreffen ist – und mit einem Augenzwinkern Begeisterung für die wenigen Sekunden Gameplay vom heiß erwarteten Hollow Knight: Silksong ausdrückt (im Video ab Sekunde 50). Der Bekanntmachungs-Trailer mit einer Gesamtlänge von über einer Minute und 40 Sekunden, rührt kräftig die Handheld-Werbetrommel. Alles steht unter dem Motto „Freiheit wie bei Windows“ und „Power der Xbox“. Dass Hollow Knight: Silksong direkt als Launch-Titel verfügbar gemacht werden soll, ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

Enthüllungstrailer zu ROG Xbox Ally:

Der Metroidvania-Titel soll aber nur einer unter über 1.000 weiteren Titeln sein, auf die Spieler*innen zugreifen können. Zu den namhaften Kandidaten, welche zum Veröffentlichungszeitpunkt verfügbar sein sollen, zählen unter anderem Clair Obscur: Expedition 33 oder Gears of War: Reloaded.

Wie eingangs erwähnt, wird der Handheld in zwei verschiedenen Varianten erscheinen. Stärker auf der Brust ist ROG Xbox Ally X, in dessen Innerem der AMD Ryzen AI Z2 Extreme werkelt, respektive 24 Gigabyte Arbeitsspeicher und 1 Terrabyte Speicherplatz verbaut wurden. Etwas leistungsschwächer ist der ROG Xbox Ally, ausgerüstet mit AMD Ryzen Z2, 16 GB Arbeitsspeicher, beziehungsweise 512 GB Speicherplatz. Die technischen Specs in ihrer Gesamtheit stehen auf Xbox Wire abrufbereit.

Was die Anordnung der Tasten angeht, hat man sich wenig überraschend am Design des Xbox-Controllers orientiert – inklusive eines speziellen Xbox-Knopfs, über den sich beispielsweise Chats oder Apps öffnen lassen. Weitere, entscheidende Informationen, wie der Kaufpreis, oder welches Zubehör mit dem Launch einhergeht, sind noch ausstehend.

Der Erscheinungstermin ist wohl für das Weihnachtsgeschäft 2025 angesetzt. Wer sich, trotz dieser aufregenden Neuigkeiten zum Xbox-Handheld, lieber ein Steam Deck sichern möchte, kann noch bis zum 13. Juni dieses Jahres ihre oder seine Gewinnchance nutzen.

Quellen: YouTube / Xbox, @justaguy263, Xbox Wire