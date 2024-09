Space Marine 2 mit Steam Deck-Support? Die Antwort steht fest

Warhammer 40.000: Space Marine 2 zählt sicher zu einem der meisterwarteten Titel, die das Spielejahr 2024 zu bieten hat. Schon das Original war beliebt und auch der zweite Streich sieht auf den ersten Blick verheißungsvoll aus. Doch wie steht es um den Support für das Steam Deck?

Diese Frage scheint nun endlich beantwortet zu sein, wenn auch nicht ausschließlich im positiven Sinne: Ja, es sieht es gut aus mit der Unterstützung für Valves populären portablen PC-Handheld, doch ein kleiner Beigeschmack bleibt.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 bekommt Steam Deck-Support – aber nicht zum Launch

Im Rahmen eines Community-Updates, jüngst in den Foren von Focus Entertainment gepostet wurde, findet sich ganz am Ende ein kleinerer Q&A-Bereich. Hier werden gleich mehrere spannende Fragen beantwortet und eine davon dreht sich natürlich darum, ob Warhammer 40.000: Space Marine 2 auf dem Steam Deck offiziell unterstützt sein wird – worauf wir prompt eine durchaus vielversprechende Antwort geliefert bekommen:

Wir arbeiten an der offiziellen Unterstützung des Steam Decks, aber es ist noch nicht fertig. Wir peilen derzeit das Ende des Jahres für die volle Unterstützung des Steam Decks an. Gevil – August-Community-Update für Space Marine 2

Dies bedeutet zwar auch, dass der heißersehnte Titel zu seinem Launch wohl noch nicht vollständig unterstützt wird, aber die Entwickelnden hinter verschlossenen Türen dennoch unermüdlich am Support für das Steam Deck werkeln. Glücklicherweise zeigt sich Focus Entertainment in diesem Punkt transparent, sodass wir zumindest wissen, worauf wir uns mit der Zukunft einstellen können. Vermutlich ist Space Marine 2 trotzdem direkt zu Beginn an auf dem Steam-Handheld spielbar. Es könnten allerdings später in diesem Jahr bestimmte hilfreiche Optimierungen oder eine größere Benutzeroberfläche mit einem taufrischen Patch folgen.

Auch die Größe der Untertitel individuell festlegen zu können, dürfte auf den kleineren Bildschirmen eine Hilfe sein. Darüber hinaus gibt es auch weitere interessante und brandaktuelle Bestätigungen für das neue Warhammer 40.000: Es soll beispielsweise keine DRM-Software wie Denuvo oder Easy Anti Cheat vorhanden sein. Außerdem soll das Spiel im Angebot von GeForce Now zu finden sein, während Xbox Game Pass-Kundinnen und -Kunden in die Röhre schauen. HUD-Elemente sollen entfernt werden, es wird keine Preload-Option für den PC geben, abgesehen davon will man vollständiges Cross-Play und plattformübergreifende Speicherstände anbieten, so der aktuelle Stand seitens des Studios.

Den ersten Teil der Reihe muss man wohl nicht gespielt haben, um Teil 2 zu genießen. Dennoch enthält der nächste Ableger des Sci-Fi-Shooters eine Frachterladung voll neuer Informationen, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen. Warhammer 40.000: Space Marine 2 erscheint am 9. September – Vorbesteller*innen der Gold- und Ultra-Edition dürfen den Space-Trip bereits am 5. September beginnen.

Quellen: Focus Entertainment