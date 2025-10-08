Steam Deck – „überraschendes Update“: Eines der spannendsten Spiele des Jahres wird jetzt noch besser

Je mehr man im Videospiel-Kosmos drinsteckt, desto eher scheiden sich die Geister an folgender Frage: Welches war das schönste, spannendste, spaßigste … ach was, das allerbeste Game 2025 bisher? Zumindest auf eine dieser Fragen kennen nicht wenige Horror-Freunde schon ihre Antwort – und die lautet Cronos: The New Dawn.

Kein Wunder, schließlich hat das in Polen ansässige Entwicklungsstudio Bloober Team mit ihrer Genre-Mixtur aus Survival- und Body-Horror nach Silent Hill 2 Remake, The Medium und anderen Gänsehaut-Blockbustern einmal mehr unter Beweis gestellt, dass die Mädels und Jungs Grusel können. Jetzt bessert ein Update für euer Steam Deck nochmal entscheidend nach.

„Die Steam Deck-Erfahrung in Cronos: The New Dawn wurde einem Upgrade unterzogen“, gaben die Entwickler*innen über den offiziellen Twitter-Account des Horrorspiels am 1. Oktober zu Protokoll. Dank dieses jetzt eingeführten, sogenannten Native Build, soll das Spiel auf Valves Handheld nochmal performanter laufen. Damit bessert Bloober Team dort nach, wo schon zum Veröffentlichungszeitpunkt von Cronos: The New Dawn vorgelegt wurde.

Twitter-Meldung zum Native Build für euer Steam Deck:

Bereits am 5. September, also direkt am Release-Tag, war der Horror-Schocker Cronos: The New Dawn auf dem Steam Deck spielbar. Bisher war der empfehlenswerte Titel – welcher nicht nur an Death Space erinnert, sondern auch noch bockschwer ist – allerdings gerade mal verifiziert für das Steam Deck. Folglich wurde er bis dato nicht mit einer nativen Version auf Valves handlicher Spielkonsole unterstützt. Das hat sich im Zuge der neuesten Bekanntgabe geändert. Und die Fans feiern es …

„Großartig!“ oder „So ein tolles Spiel“ sind nur zwei der Kommentare, welche sich unter der entsprechenden Twitter-Meldung tummeln. Wer sich mit eigenen Augen davon überzeugen möchte, ob Cronos: The New Dawn jetzt nativ auf dem Steam Deck eine gute Figur macht, davon könnt ihr euch in einem fast fünfminütigen YouTube-Video auf dem Kanal von Steam Deck HQ überzeugen.

Dasselbe Video schickt sich im Übrigen dazu an, das „überraschende Update, welches behauptet, […] verbesserte Performance zu bringen“ auf Herz und Nieren zu prüfen. Das Ergebnis: Vor allem leichte Performance-Verbesserungen, mit denen die Gruselei auf dem Steam Deck jedoch keine sprichwörtlichen Bäume ausreißt – im Gegensatz zu unserem ausführlichen Test zu Cronos: The New Dawn. Hier führten starke Atmosphäre, Gameplay-Tiefe und clevere Story (fast) zu Luftsprüngen bei unserem Tester.

