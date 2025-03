Deine Mudda ist im Angebot: Dieses bizarre Spiel auf Steam bekommt ihr jetzt für weniger als 1 Euro

„Deine Mudda ist so billig, die verkauft sich für 99 Cent!“ Was wie ein schlechter Witz vom Stammtisch an der Eckkneipe klingt, ist auf Steam tatsächlich Realität.

Klingt bizarr, lässt sich aber leicht aufklären. Auf Valves Distributionsplattform bekommt ihr nämlich ein Spiel mit dem Namen „Deine Mudda“, das derzeit seinen regulären Preis von 99 Cent sogar nochmal um 20 Prozent unterbietet. Wobei „Spiel“ hier fast zu viel gesagt ist, denn eigentlich handelt es sich mehr um eine Anwendung für euren Desktop.

Steam: Deine Mudda bringt dir Chinesisch bei

Ganz frisch am 1. März ist Deine Mudda auf Steam erschienen und kommt damit gut zwei Monate zu früh, schließlich findet der Muttertag erst am 11. Mai statt. Der wird in China, wo das verantwortliche Studio M for Mother vermutlich herkommt, zwar nicht gefeiert, dafür gibt es einen Launch-Rabatt, sodass ihr eure Freund*innen auf Steam für kurze Zeit schon für nur 79 Cent gehörig mit der Anzeige „Person X spielt Deine Mudda“ verwirren und belustigen könnt.

Passend dazu: Kojimas neues Spiel soll so filmreif werden, dass es sogar eure Mutter täuscht

Und was kann Deine Mudda jetzt eigentlich? Nichts, würde der nächste offensichtliche Witz lauten. Doch völlig rausgeworfen ist euer Geld für die Anwendung nicht, zumindest technisch gesehen. Tatsächlich holt ihr euch nach der Installation eine virtuelle Mutter auf den PC, die euch preisen oder schelten kann und darüber hinaus wohl vor allem mit der Vermittlung neuer Sprachen glänzen soll: Von Japanisch, Englisch und verschiedenen Formen von Chinesisch ist auf Steam die Rede.

Wie gut das für den Preis von weniger als einem Euro funktioniert? Das müsst ihr selbst herausfinden, wenn ihr die günstige Gebühr für ein bisschen Spaß mit Deine(r) Mudda verschmerzen könnt. Falls euch das Standardmodell nicht gefällt, gibt es übrigens noch zahlreiche andere Mütter zum Freischalten, darunter die Versionen Gangster, Hip-Hop, Koch und Außerirdisch, wie ein Blick in die Steam-Erfolge verrät.

Das folgende Video zeigt euch, welche Mütter euch mit Backpfeifen eindecken können:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für einen Aprilscherz kommt Deine Mudda einen ganzen Monat zu früh, trotzdem solltet ihr die Windows-Anwendung wohl eher mit einem Augenzwinkern betrachten – wie auch die überaus amüsante Lokalisierung des Spielnamens, das im Englischen Your Mother heißt, zeigen sollte. Billiger als deine Mudda ist übrigens nur dieses Spiel, das ihr gerade völlig gratis bei Steam einsacken könnt.

Quelle: Deine Mudda auf Steam, YouTube /Pharoz