Steam: Eines der besten Action-Spiele bekommt ihr jetzt für weniger als 8 Euro

Gerade erst ist der Anime zu Devil May Cry auf Netflix gestartet, da könnt ihr die Spielvorlage auf Steam deutlich günstiger abstauben. Denn Capcom nutzt die neugewonnene Popularität natürlich aus, um eines der besten Action-Spiele noch einmal in den Vordergrund zu stellen.

Immerhin kommt die jüngste Veröffentlichung des Hack and Slash-Titels auf satte 96 Prozent positive Bewertungen bei über 90.000 abgegebenen Rezensionen. Wenn ihr erst aufgrund der Netflix-Serie auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr euch jetzt so günstig wie noch nie von der spielerischen Seite eines Devil May Cry 5 überzeugen lassen.

Steam: So günstig war Devil May Cry 5 noch nie

Beeindruckende Action-Sequenzen und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, während es gegen Wesen aus der Hölle geht: Wenn euch das im Anime zu Devil May Cry begeistert, solltet ihr dem Angebot auf Steam definitiv einen Blick zuwerfen. Immerhin weiß auch der fünfte Serienteil mit genau diesen Punkten zu überzeugen.

Trotz der fünf im Namen müsst ihr aber keine Sorge haben, dass ihr nichts versteht. Zwar setzt die Story grundsätzlich die Geschichte fort, aber selbst als Neueinsteiger*in findet ihr euch schnell zurecht. Schließlich geht es in erster Linie darum, obskuren Wesen volles Pfund aufs Maul zu geben und nicht um eine philosophische Abhandlung über das Konzept von Himmel und Hölle – wobei Letzteres durchaus Erwähnung findet.

Falls es euch jetzt schon in den Fingern juckt und ihr am liebsten direkt zum Controller greifen wollt, dann erhaltet ihr Devil May Cry 5 derzeit für 7,49 Euro auf Steam – ihr spart damit satte 75 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Und laut SteamDB war der fünfte Serienteil noch nie so günstig zu haben wie jetzt.

Auch andere Devil May Cry-Spiele im Angebot

Sofern ihr euch noch nicht sicher bezüglich des Kaufs seid, habt ihr ein paar Tage Bedenkzeit: Das Angebot ist noch bis zum 16. April gültig. Das gilt ebenso für den Rest des Franchise, welches derzeit ebenfalls im Preis auf Steam reduziert ist. Allerdings mitunter nicht ganz so modern ausfällt wie Devil May Cry 5.

So bekommt ihr etwa den direkten Vorgänger, die Devil May Cry 4 Special Edition, ebenfalls für 7,49 Euro. Die HD Collection, bestehend aus den ersten drei Spielen, gibt es wiederum für 9,89 Euro. Alternativ greift ihr direkt zum Franchise Pack, welches alle fünf Serienteile zum schlanken Preis von 19,89 Euro umfasst. Allesamt sind übrigens von den Steam-Nutzer*innen sehr bis äußerst positiv bewertet.

Im Trailer seht ihr, was euch in Devil May Cry 5 erwartet:

Vielleicht reizt euch aber auch das unter vielen Fans ungeliebte Stiefkind. DmC: Devil May Cry ist ebenso für 7,49 Euro zu haben, stammt allerdings aus der Feder des britischen Studios Ninja Theory. Die sind zwar auch in der Lage, feine Action zu inszenieren, haben aber einen ganz anderen Stil gewählt, der zum Release nicht unbedingt gut angekommen ist.

Egal, für welches Devil May Cry ihr euch am Ende entscheidet: Ihr werdet gewiss Spaß damit haben, wenn ihr auch die Anime-Serie feiert. Ganz anders sieht es bei einer anderen Umsetzung aus, die gerade bei Steam gnadenlos abgestraft wird.

Quellen: Steam, SteamDB, YouTube / Official Capcom Europe