Steam: Die 3 beliebtesten Gratis-Downloads vom Next Fest solltet ihr nicht verpassen – „das Spiel, auf das ich gewartet hab“

Das Steam Next Fest wird regelmäßig auf den Plan gerufen, um euch mit einer Fülle an Demos die kommenden Spiele-Hits der nächsten Monate näherzubringen. Für viele Entwicklerstudios schon mal ein Fingerzeig, wo es mit ihrem Game hingehen könnte.

Einen Tag nach dem offiziellen Ende der Aktion hat Steam die Top 50 der meistgespielten Demos in diesem Zeitraum veröffentlicht – mit einigen überraschenden Titeln. Und das Beste: In viele davon könnt ihr noch immer gratis reinspielen.

Steam Next Fest: Das sind die beliebtesten Games

Das meistgespielte Game während des Steam Next Fests war, wie diese Liste verrät, Half Sword, ein physikbasiertes und sehr explizites Ritter-Kampfspiel. Fans von Mordhau oder Kingdom Come: Deliverance 2 können sich hier mit scharfen Klingen oder mächtigen Streitkolben austoben.

Dabei geht es zum Teil wenig ritterlich und dagegen – ganz dem Mittelalter gemäß – äußerst brutal zu. Es verteilen sich schonmal die Gedärme über den schick gebohnerten Boden des Schlosses oder ein Kopf landet auf der Spitze einer Lanze. Historisch korrekt sind laut Entwickler*innen die Rüstungen und Waffen aus dem 15. Jahrhundert. Half Sword soll noch in 2025 erscheinen.

Rang zwei gehört einem Spiel, für das über 3.300 User*innen ihr „überwiegend positives“ Fazit abgegeben haben. Heroes of Might and Magic: Olden Era kann laut eigener Angabe bereits über eine Million Wunschlisteneinträge verzeichnen – der Prequel-Ableger der Strategiespiel-Reihe wird also schon heiß begehrt. „Es wird das Spiel sein, auf das ich seit Heroes 3 gewartet hab“, schreibt ein*e enthusiastische*r User*in in den Bewertungen. Olden Era soll die Reihe zurück zu ihren genreprägenden Zeiten Ende der 90er führen. Angepeilt ist ein Release in 2026.

Wird YAPYAP die neue virale Koop-Überraschung?

Der dritte Platz geht an ein Spiel, das gut und gerne das Zeug dazu hätte, der nächste virale Koop-Hit im Stile von Peak oder Phasmophobia zu werden. Es hört auf den leicht zu merkenden Namen YAPYAP. Ihr spielt eine*n Magier*in in einer Gruppe von bis zu sechs Personen und euer Auftrag ist, in einen verwunschenen Turm eines Rivalen einzubrechen und dort möglichst viel Unheil anzurichten. Dabei findet ihr Loot, der euch erlaubt, noch mehr Chaos zu stiften. Aber Vorsicht: Lasst euch nicht von Monstern und Geistern aufgabeln.

Wenn ihr euch für weitere Spiele aus der Bestenliste des Steam Next Fests interessiert: Mit Reanimal und Everwind haben wir an anderer Stelle schon mal über zwei weitere Games aus den Top 10 berichtet.

