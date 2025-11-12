Steam: Diese 4 Spiele werden euch jetzt geschenkt – darunter ein epischer Action-Titel

Diese vier Spiele sind vielleicht nicht die nächsten Mega-Hits – nein, um ganz ehrlich zu sein, werdet ihr diese Teile auf keiner Bestenliste finden, und dennoch: Wer hat behauptet, dass Spiel, Spaß & Freude vor dem Bildschirm immer mit einem geleerten Geldbeutel einhergeht? Eben! Deswegen lasst euch ein auf volle vier Videospiele auf Steam zum Nullpreis.

Diesmal haben wir Gratis-Games für all jene im Schlepptau, die auf starke Storys vor dem Monitor stehen. Das und einen krassen 3D-Plattformer, beziehungsweise einen epischen Action-Titel, wie geschaffen für die kalte Jahreszeit, tischen wir euch heute auf. Die Devise lautet: Steam hochgefahren – und abtauchen, in diesen spielerisch wertvollen Gaming-Vierklang.

4 Gratis-Spiele auf Steam gegen die Langeweile

Wir wissen’s doch alle: Die besten Geschichten erzählt das Leben – und natürlich solche Videospiele, die es sich auf die redensartliche Fahne geschrieben haben, euch mit ausgefuchstem Storytelling an den Controller zu fesseln. Ein aktuelles Beispiel aus dieser Gaming-Gattung ist Tale Smiths von Clever Simulation Entertainment auf Steam. Dieser Story-getriebene Release ist goldrichtig für alle jene, die sich für Finnland, Schweden, Norwegen oder andere Länder Nordeuropas begeistern.

Mit einer Melange aus Literatur, Poesie und Musik möchte euch dieses Spiel mit leisen Klängen an das kulturelle Erbe unserer europäischen Nachbarn aus dem Norden heranführen. Wieder einen Fokus aufs Geschichtenerzählen legt Cardinal Fall von Metahusk. Das Besondere an diesem im Early Access befindlichen Spiel, ist gleichzeitig der Pferdefuß – denn: Das Spiel ist als Koop-Titel angedacht, sollte in seiner aktuellen Form allerdings besser einzeln gespielt werden. Stört man sich daran nicht, erwartet euch im Jahre 2742 in der Haut eines Klons ein dystopisches Abenteuer.

Lesetipp: Gleich 11 brandneue Gratis-Games auf Steam schnappen

Völlig befreit vom Narrativ hat sich hingegen ein Ressolve Steps von cokit219, setzt dafür auf Gameplay pur. Genauer gesagt, wird euch ein Puzzlespiel aus der Draufsicht geboten, bei dem es vor allem auf genaue abgepasste Bewegungsabläufe und strategische Finesse ankommt. Die Optik ist minimalistisch, besticht durch Klarheit und ausgezeichnete Lesbarkeit. Zu guter Letzt gibt’s den bitterkalten Charme einer „epischen Schneeballschlacht“ direkt zwischen die Augen, wenn ihr euch zusammen mit bis zu vier Spieler*innen in A Tiny Snow Game von Alex Djenkov, wieder in einem Early Access, die Eisklumpen um die Ohren haut.

Schneeballschlachten wie in Kindertagen, Plattforming-Action nach Bauart klassischer Games – und zwei Story-Klopper: Für wen bei diesen vier Kostenlos-Perlen auf Valves Videospielplattform nichts Passendes dabei war, kann sich alternativ wieder mit Koop-Power in ein R.E.P.O. ebenfalls auf Steam hineinstürzen.

Quellen: Steam / Clever Simulation Entertainment, Metahusk, cokit2019, Alex Djenkov