Steam: Diese Aktion solltet ihr euch nicht entgehen lassen – hundertfach kostenlos anspielen

Es ist wieder so weit: Das Steam Next Fest geht in die nächste Runde. Wie immer heißt das, ihr könnt von hunderten noch unveröffentlichten Titeln Demos spielen, welche nur im Rahmen des Events verfügbar sind.

Auch dieses Mal sind natürlich wieder einige spannende Kandidaten dabei, die sich für ein Schnupperstündchen anbieten. Wollt ihr also schon mal die nächste Welle an Neuzugängen in eurer Steam-Bibliothek voraussagen können und diese möglichst informiert zusammenstellen, solltet ihr euch in dieser Woche genügend Zeit freischaufeln.

Steam: Unzählige Demos während dem Next Fest spielen

Seit dem 9. Juni und noch bis zum 16. Juni um 19:00 läuft das Steam Next Fest, also genau sieben Tage lang. In dieser Zeit findet ihr auf der Plattform eine ganze Stange an Demos, die ihr euch kostenlos zu Gemüte führen dürft – und zwar nur von bevorstehenden Veröffentlichungen. Die perfekte Gelegenheit also, um noch vor deren Release die eigene Neugierde ein Stück weit zu lüften und sich ein Bild davon zu machen, ob der entsprechende Wunschlisteneintrag bestehen bleiben darf.

Um während der Aktion den Überblick zu behalten, hat Steam die Demos für euch in Listen sortiert, mit denen ihr nach passenden Probepäckchen suchen könnt. Beispielsweise dürft ihr dabei nach Setting, Genre oder Beliebtheit filtern. Bei den Titeln mit Demo, die ihr Wunschlisteneinträge am stärksten ankurbeln konnten, führt aktuell Moonlighter 2: The Endless Vault, ein Action-RPG mit Roguelike-Elementen, in dem ihr euch um einen eigenen Shop kümmert.

Frühzeitiges Probezocken lohnt sich

Am meisten Spieler*innen versammeln sich allerdings in der Demo von Vindictus: Defying Fate, ebenfalls ein Action-RPG. Hier liegt das ausgeklügelte Kampfsystem und die epische Inszenierung besonders im Vordergrund. Darüber hinaus stehen für euch, insofern ihr auf Steam angemeldet seid, auch persönliche Empfehlungen bereit und ihr könnt einsehen, welche der schon von euch markierten Neuveröffentlichung während des Next Fest eine Demo anbietet.

Also nutzt die Chance, bewahrt euch eventuell vor einem künftigen Fehlkauf oder bringt einen bisher unerkannten Volltreffer frühzeitig auf euren Radar. Kosten tut euch das Ganze immerhin gar nichts. Gleiches gilt übrigens für vier frische Releases auf Steam, bei denen ihr sofort zugreifen dürft.

