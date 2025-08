Steam: Diese beiden Spiele bekommt ihr jetzt noch kostenlos – aber nur für wenige Stunden

Wenn ihr heute auf Steam unterwegs seid, merkt euch unbedingt auf den Shopseiten zwei bestimmter Titel vorbeizuschauen. Diese werden nämlich nur noch für den Zeitraum weniger Stunden vollständig kostenlos angeboten, also mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 100 Prozent.

Wer rechtzeitig zugreift, darf die Spiele langfristig behalten, ohne sich vor einem Haken fürchten zu müssen. Ob sich der Sprint rüber auf Valves Vertriebsplattform zum schnellen Drücken des Download-Buttons für euch lohnt, helfen wir euch mit einem Blick auf das Angebot zu entscheiden.

DRACOMATON wird euch auf Steam geschenkt

Der erste der aktuell auf Steam für 0 Euro anstelle des eigentlichen Kaufpreises von 4,98 Euro verschenkt wird ist DRACOMATON. Hierbei taucht ihr ein in die Korridore einer alten Fabrik, wo ihr in Bullet-Hell-Manier Schwaden an Geschossen trotzen müsst. Das Ganze geschieht in der Top-Down-Ansicht und nach Roguelike-Regeln, nachdem ihr besiegt worden seid, geht die Herausforderung also von vorne los.

Während des Geballers steht ihr in der Haut, oder eher dem Getriebe, eines kleinen Roboters, der sich durch das verlassene Gebäude, in welchem er hochfährt, durchkämpfen muss. Dabei kann er zehn verschiedene Formen annehmen, die jeweils in drei unterschiedlichen Modifizierungen verfügbar sind. Ihr könnt euren Spielstil dadurch anpassen und verschiedene Durchläufe mit variierenden Herangehensweisen bestreiten.

Und auch Kitchen Wars gibt es kostenlos

Kitchen Wars hingegen ist ein Partyspiel für mindestens zwei und bis zu acht Personen. Schauplatz des chaotischen Geschehens ist, wie der Name andeutet, eine Küche beziehungsweise ein Restaurant. Hier müsst ihr nicht nur eure Kund*innen erfolgreich bedienen, sondern seid auch in Kämpfe oder Diebstahl verwickelt. Die Teilnehmenden bilden zwei Teams, die gegeneinander antreten und versuchen, das gastronomische Angebot ihrer Gegenspieler*innen zu sabotieren. Normalerweise würde euch dieser Spaß 4,99 Euro kosten, aktuell wird aber kein einziger Cent fällig.

Euch bleibt noch bis zum 4. August um 19 Uhr Zeit, um sowohl DRACOMARON als auch Kitchen Wars für umsonst in eure Bibliothek zu ziehen. Ist euer Hunger auf kostenlose Games danach immer noch nicht gestillt, findet ihr auf Steam auch einige interessante neue Titel, die von Release an ohne Preisschild auskommen.

Quellen: Steam / DRACOMATON, Steam / Kitchen Wars