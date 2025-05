Steam: Diese beliebte Rollenspiel-Trilogie könnt ihr jetzt für die Hälfte abstauben

Wenn ihr in düsteren Kavernen, Schlossruinen und Sümpfen umherlauft, Monster mit fast schon unfairem Angriffsmuster besiegen müsst, in einer brutalen Fantasy-Welt, die kaum einen Fehler zulässt, immer auf der Suche nach dem nächsten, rettenden Lagerfeuer – dann spielt ihr wahrscheinlich ein Soulslike. Auf Steam erlebt ihr jetzt die genrebegründende Dark Souls-Reihe mit 50 Prozent Rabatt.

Noch bevor Ende des Monats mit Elden Ring: Nightreign einer der beliebtesten Titel von Entwickler FromSoftware in ein neues Genre übergeht, können Fans des packenden Dark Fantasy-Kosmos gleich dreifach in die Tiefen des Rollenspiels Dark Souls eintauchen – und ebenso oft sparen.

Steam: Dark Souls-Reihe für den halben Preis erleben

Von der überarbeiteten Remaster-Version von Dark Souls, über das 2015 erschienene Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, bis hin zum gefeierten Anschluss der Trilogie aus dem Jahr 2016 – die Dark Souls-Reihe hat dem Genre des Action-Adventures nicht nur einen völlig neuen Anstrich verpasst, sondern mit den viel zitierten Soulslikes (streng genommen schon seit Demon’s Souls) gleich eine ganz Unterkategorie geschaffen, in der sich seitdem immer wieder Spiele einreihen (Nioh, Lies of P, Lords of the Fallen).

Auf Steam könnt ihr die komplette Reihe für die Hälfte des ursprünglichen Preises kaufen, was bei Dark Souls 3 nur 29,99 Euro entspricht, bei den beiden Vorgängern gar nur 19,99 Euro. Auch weitere Inhalte rund um diese Trilogie sind um 50 Prozent reduziert: Ob die Dark Souls 2-DLCs Crown of the Sunken King oder Crown of the Old Iron King für je 4,99 Euro, oder die Erweiterungen zum dritten Teil wie Ashes of Ariandel und The Ringed City für je 7,49 Euro.

Auch Season-Pässe und damit verbundene Deluxe-Editionen sind um die Hälfte im Preis gesenkt. Ein Ablaufdatum für den Sale ist nicht überliefert, es liegt aber nahe, dass ich euch mit der Entscheidung nicht zu viel Zeit lassen sollet.

Wer also schon immer einmal die Faszination der Souls-Titel erleben wollte, hat jetzt die Chance zuzuschlagen.