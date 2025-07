Steam: Diese drei Strategiespiele bekommt ihr jetzt völlig kostenlos – nur für kurze Zeit

Heiße Zeiten an diesem Wochenende zwar nicht vor unserer Haustür, aber wenn ihr Fans von taktischen Strategiespielen seid, dann raucht vielleicht auch so eure Denkmurmel. Auf Steam könnt ihr euch nämlich gleich drei Titel dieses Genres gratis gönnen.

Aber lange hin und her denken ist nicht: Nur rund eine Woche habt ihr Zeit, die Games zu laden und langfristig in eure Steam-Bibliothek zu schubsen. Dann jedoch könnt ihr loslegen – ob in fernen Sternsystemen, mystischen Gefilden oder mittelalterlichen Gefechten.

Steam: Weltraumschlachten und Kreuzzüge

Auf Steam könnt ihr euch die drei Strategie-Hits nicht nur umsonst holen sondern spart im Vergleich zum Originalpreis auch über fette 140 Euro. In Battlestar Galactica: Deadlock befehligt ihn in Weltraumschlachten die koloniale Flotte und taktiert euch mit verschiedenen Raumschifftypen und in rundenbasierten Kämpfen – hoffentlich – zum Sieg. Nicht nur für Fans der Science-Fiction-Serie aus den 70ern oder ihrer Neuauflage in den 2000ern.

Wer weniger auf Sci-Fi und mehr auf Fantasy steht, kann zu Fantasy General 2: Invasion greifen. In der Neuauflage des 90er-Jahre-Klassikers – dessen Spielbeschreibung auf Steam mit genretypischen Eigennamen wie Keldonia, Fareach, Cynehelm-Tal oder Wyrmpass um sich schmeißt – kann mit rundenbasierten Strategie-Schlachten aufwarten, in denen nicht nur Magie eine Rolle spielt, ihr sogar auch mit epischen Drachen angreift.

Wer ein etwas realistischeres Szenario bevorzugt, besorgt sich Mittelalter-Gemetzel-Simulator Field of Glory 2: Medieval. Der geschichtliche Hintergrund des 11. Jahrhunderts, in dem die Herrscher von England, Frankreich und des Heiligen Römischen Reiches sich nicht nur gegenseitig aufs Dach stiegen, sondern ihrer Macht auch in Form von Kreuzzügen Gewicht zu verleihen gedachten, spielt hier eine große Rolle.

Alle Spiele sind noch bis zum 17. Juli, 19 Uhr, kostenlos auf Steam herunterzuladen – bleiben aber auch danach noch selbstverständlich in euere Bibliothek. Wer dann immer noch Lust auf Taktik- und Strategiespiele hat, kann sich ja vielleicht Stronghold Crusader in der Definitive Edition zulegen – unseren Test dazu lest ihr hier.

Quelle: Steam