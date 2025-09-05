Steam: Diese zwei Geheimtipps spielt ihr am Wochenende kostenlos – aber ihr müsst euch beeilen

Der gerade erst frisch gestartete Spieleherbst hat schon seine ersten Highlights in die Welt gesetzt, darunter das vor kurzem veröffentlichte Hollow Knight: Silksong. Aber was, wenn aktuell nur wenig Geld über ist? Dann helfen auf Steam die üblichen Gratis-Wochenenden.

In aller Regelmäßigkeit könnt ihr auf der Valve-Plattform verschiedene Titel völlig kostenlos über mehrere Tage ausprobieren. Es handelt sich dabei nicht um spezielle Demos, sondern meist sind es die Vollversionen, die euch temporär zur Verfügung gestellt werden. Auch an diesem Wochenende könnt ihr in zwei spannende Geheimtipps eintauchen.

Steam: Zwei Titel spielt ihr dieses Wochenende gratis

An der aktuellen Gratis-Aktion auf Steam beteiligen sich zwar keine riesigen AAA-Titel, es lohnt sich trotzdem, die beiden Teilnehmenden einmal näher anzuschauen. Da wäre zum einen Void Crew, ein erst Ende 2024 veröffentlichter Koop-Titel, der immerhin auf starke 87 Prozent positive Bewertungen kommt. Insgesamt haben über 5.700 Spieler*innen dazu ihre Meinung abgegeben.

Alleine oder mit bis zu fünf Freund*innen übernehmt ihr die Kontrolle über ein Raumschiff und müsst euch um alles kümmern. Fliegen, Treibstoff, Kanonen, Reparatur und sogar Außenmissionen sind Teil eures Aufgabenfelds. Das erinnert ein wenig an Sea of Thieves, nur, dass ihr in diesem Fall in der Schwerelosigkeit des Weltalls unterwegs seid.

Habt ihr Lust darauf, könnt ihr Void Crew noch bis Montag, dem 8. September 2025, kostenlos auf Steam ausprobieren. Aber denkt daran, ein paar spielende Kolleg*innen mit an Bord zu holen, um gemeinsam den feindlichen Schiffen zu trotzen.

Für mehr PS im Blut

Weltraum und Koop sind nicht so ganz euer Ding? Euch lechzt es eher nach heißen Karren und lauten Motoren? Dann dürft ihr dieser Tage einen Blick auf CarX Street werfen, welches ein wenig in die Fußstapfen der Need for Speed-Reihe tritt. Es gibt eine offene Welt, ihr dürft eure Karren nach Belieben tunen und natürlich in unzähligen Rennen für ordentlich Gummiabrieb sorgen.

Ganz an das Niveau vergangener NFS-Spiele kommt CarX Street laut den Rezensionen auf Steam nicht heran, mit immerhin 70 Prozent positiven Wertungen muss es sich aber auch nicht gänzlich verstecken. Grundsätzlich gibt es wohl wirklich viel zu erleben, gleichzeitig soll aber zu Beginn ein starker Grind den Fortschritt erschweren.

Hier seht ihr, wie schnell CarX Street ist:

Ob dem tatsächlich so ist, könnt ihr jetzt immerhin selbst herausfinden. Wie Void Crew steht auch CarX Street bis zum 8. September auf der Valve-Plattform kostenlos zur Verfügung. Nicht ganz gratis, aber verdammt günstig bekommt ihr derweil diese spannende Trilogie auf Steam.

