Steam: Diesen fantastischen Geheimtipp gibt es jetzt kostenlos – für immer

Hohe Qualität, nur positive Stimmen – aber dennoch keinen Erfolg. Das kommt durchaus häufig bei Steam vor, denn leider gehen oft einige neue Titel schlichtweg in der Masse unter. Aus diesem Grund zieht ein wenige Monate alter Geheimtipp nun die Reißleine.

Nicht im Sinne einer Abschaltung, sondern er lässt seinen Preis fallen. Also so richtig und dauerhaft: Castle of Blackwater bekommt ihr ab sofort und für immer kostenlos. Der Grund? Die Entwickler*innen wollen mehr Spieler*innen erreichen, um zumindest dem Online-Titel etwas Langlebigkeit zu gewähren.

Steam: Geheimtipp mit 96 Prozent positiven Bewertungen jetzt kostenlos

Dass Castle of Blackwater mehr Erfolg verdient hat, deuten zumindest die Bewertungen auf Steam an. Satte 96 Prozent haben einen Daumen nach oben gegeben – wobei auch nur 139 Stimmen insgesamt zu zählen sind. Das ist nicht viel, ist damit aber auch das größte Problem.

Castle of Blackwater ist nämlich ein Online-Spiel im Stil von Among Us oder Town of Salem. Bis zu 10 Spieler*innen finden sich in einem Schloss wieder. Manche sind Verräter und wollen Satan beschwören, andere wollen das verhindern. Es geht um Manipulation, um Verschwörungen und das Aufdecken von Lügen.

Der besondere Clou, der diesen Titel von der Genre-Konkurrenz auf Steam abhebt? Jeder Teilnehmende erhält eine Klasse, die wiederum über spezielle Fähigkeiten verfügt. So könnt ihr etwa mitten im Match eine Person temporär stummschalten oder euch in einen fiesen Werwolf verwandeln. Zudem erwarten euch Minispiele und die Möglichkeit, auch über den Tod hinaus noch Einfluss auf den Spielverlauf zu nehmen.

Wechsel für mehr Spieler*innen

In den Bewertungen bekommt Castle of Blackwater fast nur Lob. So ist die Rede von einem der besten sozialen Deduktionsspiele oder davon, dass es in einer Gruppe mit Freund*innen richtig viel Spaß macht. Doch auch mit Fremden sei der Unterhaltungswert hoch – wenn es denn genügend gebe.

Bislang hat Castle of Blackwater ungefähr sieben Euro gekostet, was offenbar trotzdem noch vielen Interessierten zu viel gewesen ist. Fortan gilt die Ausrede nicht mehr, denn ihr könnt euch den Geheimtipp und Among Us-Konkurrenten für schlanke null Euro in die Bibliothek stopfen. Ein Ablaufdatum gibt es nicht.

Ob das langfristig den Zahlen hilft, bleibt natürlich abzuwarten. Einen Blick wert ist das Spiel aber auf alle Fälle – auch wenn ihr zumindest über das AI-Voice-Over im Tutorial hinweg sehen müsst. Noch mehr kostenlose Spiele auf Steam stellen wir euch derweil hier vor.

Quelle: Steam / Castle of Blackwater