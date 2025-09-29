Steam: Diablo 4 könnt ihr jetzt gratis spielen – aber nur für kurze Zeit

Wer zur unentschlossenen Sorte von Gamer*innen gehört und auch gerne zwei- oder dreimal hin und her überlegt, ein Spiel zu kaufen, ist sicher dankbar über Demo-Versionen. Als Alternative dazu gibt es hier und da Zeiträume, in denen beliebte Titel kostenfrei ausprobiert werden können. So zum Beispiel aktuell bei Diablo 4 auf Steam der Fall.

Interessierte können jetzt nämlich gratis in den Action-RPG-Erfolg reinspielen – eine optimale Gelegenheit also für Fans der Klassiker, die noch nicht mit dem aktuellen Teil in Berührung gekommen sind, oder Neugierige, die endlich einmal in Erfahrung bringen wollen, was es mit der Faszination an dieser Reihe auf sich hat.

Diablo 4 noch bis Ende der Woche gratis auf Steam zocken

Entwicklerstudio Blizzard Entertainment hat die Tore für alle Spielerinnen und Spieler auf Steam geöffnet und lädt für eine Woche lang alle ein, gratis die Kampagne oder den saisonalen Content von Diablo 4 auszutesten. Das Action-RPG könnt ihr alleine oder im Online-Koop-Modus zocken und dabei epische Bosse legen, seltenen Loot sammeln und in eine spannende und düstere Lore eintauchen.

Es gibt unzählige Fähigkeiten magischer und kämpferischer Natur, die ihr erlernen und meistern könnt; fordernde Dungeons und viele geheimnisvolle Charaktere, die euch auf euren Streifzügen durch die höllischen Gefilde begegnen. Diablo begeistert besonders PC-Zocker*innen seit über einem Vierteljahrhundert, spätestens seit dem langanhaltenden Erfolg von Diablo 2 aus dem Jahr 2000. Beim aktuellen Nachfolger, der im Jahr 2023 erschien, könnt ihr selbstverständlich auf Crossplay und -save setzen.

Lesetipp: Diese Spiele gibt es neu und gratis auf Steam

Wer in der aktuellen Gratis-Testphase über das Wochenende Blut geleckt hat, kann das Spiel noch für einen um über die Hälfte reduzierten Preis sichern: Bis Montag, 29. September, kostet Diablo 4 nur 22,49 Euro (55 Prozent Rabatt). Inklusive des DLCs Vessel of Hatred werden 34,99 Euro fällig (50 Prozent Rabatt).

Der Zeitraum, in dem ihr kostenlos spielen könnt, geht allerdings sogar noch etwas länger. Bis Donnerstag, 2. Oktober, um 19 Uhr dürft ihr euch das actionreiche RPG mit Hack’n’Slay-Elementen gönnen. Weitere kostenlose Spiele auf Steam haben wir hier für euch herausgesucht.

Quelle: Steam