Steam: Diesen Survival-Shooter dürft ihr am Wochenende kostenlos spielen

Wenn ihr rechtzeitig auf der Plattform Steam vorbeischaut, könnt ihr euch dort ein paar Tage den Survival-Shooter Deadside genehmigen, ohne dafür erst eine Zahlung durchführen zu müssen.

Dieses Wochenende ist das Spiel nämlich völlig kostenlos und im vollen Umfang für alle Interessierten zugänglich. Einziger Haken: Wenn der betreffende Zeitraum abgelaufen ist, müsst ihr eure Kopie leider wieder abgeben.

Deadside im Gratis-Wochenende auf Steam

Genauer gesagt habt ihr noch bis Montag, den 31. März Zeit, um auf Steam gratis in Deadside reinzuschauen. Ab 19 Uhr an diesem Tag ist der Zugriff wieder nur nach Bezahlung möglich. Solltet ihr bis dahin Gefallen an dem Spiel gefunden haben, steht euch erfreulicherweise noch bis zum 3. April ein Rabatt von satten 40 Prozent zur Verfügung. Ihr zahlt also nur 14,70 Euro, statt den üblichen 24,50 Euro – und das, obwohl noch kein Jahr seit dem Release im Dezember vergangen ist.

Auch auf die Erweiterung Supporter Pack mit exklusiven Items und alle einzeln angebotenen Skin Sets für erhaltet ihr noch bis zum genannten Datum im nächsten Monat genau 40 Prozent Nachlass. Kosmetische Outfits sind solange mit 1,79 Euro bepreist, Waffen- und Flaggenbemalungen mit je 2,99 Euro. Das Basisspiel plus DLC und allen Cosmetics gibt es während der Sale-Aktion für 59,84 Euro zu haben.

Das erwartet euch in Deadside

Aber was ist Deadside eigentlich für ein Spiel? Auf Steam beschreibt es sich selbst als „Hardcore-PvP/PvE-Survival-Shooter in einer offenen Welt„. Spieler*innen sollen hier eine möglichst sichere Basis bauen, die sie mit allerlei Vorkehrungen gegen feindliche Angriffe verteidigen. Bei deren Gestaltung habt ihr viele Freiheiten und könnt beispielsweise gemütliche Hütten oder bedrohliche Festungen einrichten.

Vom Stützpunkt aus kann die Open World zu Fuß, per Auto, Boot, Motorrad oder Schnellreise-System erkundet werden. Auf euren Streifzügen sucht ihr vor allem nach wertvoller Beute und versucht dabei nicht von Gegner*innen aufgehalten zu werden. Ob ihr euch dabei lieber mit anderen Spielenden oder NPCs zofft, ist euch bei der Server-Wahl selbst überlassen.

Falls ihr das Wochenende mit noch weiteren Möglichkeiten für kostenlosen Spielspaß füllen wollt, ist die kurzzeitig über Steam verfügbare Demo von Nightingale ebenfalls eine Überlegung wert.

