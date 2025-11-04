Steam: Dieser beliebte Multiplayer-Shooter fällt bei Fans jetzt in Ungnade – „Leider unspielbar“

Feedback erreicht Entwicklungsstudios über alle möglichen Kanäle. Eine sehr bekannte Methode, sein Lob oder seine Kritik auszusprechen, ist dabei, eine Review auf Steam zu verpassen – sofern der betreffende Titel für diese Plattform erschienen ist.

Die dort abgegeben Bewertungen dienen oft als Anhaltspunkt, um das allgemeine Stimmungsbild in der Community nachzuvollziehen und werden daher öfter dazu genutzt, um Druck auszuüben, wenn etwas am Spiel nicht gefällt. Diese Taktik hat jetzt den beliebten Multiplayer-Shooter Squad erwischt.

Steam: Kürzliche Reviews von Squad sinken

Als Squad sich im Jahr 2020 aus dem Early Access entpuppt hat, fielen die Reaktionen darauf sehr positiv aus, wie sich an der Zeitachse der Rezensionen auf Steam ablesen lässt. Als Mischung zwischen schnellem Shooter-Spaß und militärischem Taktik-Gefecht hat der Titel sein passendes Publikum von sich überzeugen können. Allerdings nicht ganz ohne Rückschläge.

Schon im September 2023 gab es den ersten Aufschrei, der sich in Form schlechter Wertungen geäußert hat. Damals war es Version Nummer 6, die mit ihren mitgebrachten Änderungen für Unmut gesorgt hat.Ziemlich genau zwei Jahre später findet sich Entwickler Offworld an einer ähnlichen Stelle wieder, nachdem die Softwareauffrischung hin zu 9.0, welche den Wechsel von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 gebracht hat, keinen erfolgreichen Start hingelegt hat.

Mittlerweile wirkt sich der damit angestoßene Abwärtstrend eindeutig auf die kürzlichen Rezensionen der letzten 30 Tage aus. Von über 1.600 textlichen Urteilen fallen nur 66 Prozent positiv aus. Die Bilanz lautet: „Ausgeglichen„. Die Gesamtwertung ist davon bisher aber noch nicht aus der Bahn geworfen worden, setzt sich aus 81 positiven und 19 Prozent negativen Meinungen zusammen.

Es ist vor allem die Performance, an der sich die Spieler*innen stören. „Squad ist ein Paradebeispiel dafür, wie man moderne Technik völlig an die Wand fahren kann„, fasst eine Person die Situation beispielsweise zusammen und berichtet von Ruckeln, Stottern und FPS-Einbrüchen, selbst mit starker Hardware. „Seit dem Wechsel zu Unreal 5 leider unspielbar„, klärt eine weitere zu den vermuteten Hintergründen auf.

In einer Meldung vom 31. Oktober richtet sich ein Teammitglied von Offworld an die Community und gibt darin zu „Vertrauen wurde gebrochen und das ist unsere Schuld„. Man gelobt Besserung, will sich zuerst dem Handling von Fahrzeugen widmen und mit diversen Patches ab diesem Monat entsprechende Anpassungen vornehmen. Auf dem Pfad der Wiedergutmachung wandelt gerade übrigens noch ein anderer Shooter auf Steam, der sich für technische Probleme mit virtuellen Belohnungen entschuldigen will.

Quellen: Steam / Squad