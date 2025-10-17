Steam: Dieser Gratis-Download begeistert die Spieler – vereint zwei der beliebtesten Spiele überhaupt

Das Steam Next Fest ist die optimale Gelegenheit für alle Gaming-Fans, kostenfrei in einige kommende Spieleperlen – ob lang erwarteter Hit oder übersehener Geheimtipp – reinzuzocken. Dabei entdeckt so manche*r ein potenzielles Spielehighlight der Zukunft.

Eine Demo kann sich momentan schon mit fast 1.000 Bewertungen im „sehr positiven“ Bereich schmücken – was unzweifelhaft von einer frischen Mechanik in einem beliebten Genre kombiniert mit einigen unverkennbaren Inspirationen von ganz oben herrührt.

Steam: Gratis-Demo zu Everwind begeistert Survival-Fans

So überzeugt das Survival- und Crafting-Rollenspiel Everwind derzeit durch einen cleveren Mix, der optisch klar an den Voxel-Look aus Minecraft und vom Gameplay her an RPG-Dauerrenner The Elder Scrolls 5: Skyrim erinnert. In der Bewertungs-Sektion auf Steam ziehen User*innen des Weiteren auch Parallelen zu Valheim oder Guns of Icarus. 85 Prozent der bis dato (16. Oktober) 916 Reviews recken den Daumen nach oben – „sehr positiv“ also.

Sehr hier den offiziellen Trailer zu Everwind:

Die potenziell kommenden Fans des Sandbox-Rollenspiels, für dessen Vollversion es noch keinen Veröffentlichungstermin gibt, loben vor allem den Bau der Basis. Diese ist nicht etwa ein Dorf oder eine Festung, die ihr an den Waldrand oder an den Fuß eines Berges setzt, sondern eine fliegende Bastion, die ihr stetig erweitert. Darüber hinaus erwartet euch neben dem Sammeln von Ressourcen, Looten, Gegner mit Magie auseinandernehmen und viel auszulebender Kreativität alles, was man von einem Survival-RPG erwarten kann.

„Fühlt sich an wie das Minecraft 2, auf das alle warten“, meldet sich eine Stimme in den Bewertungen zu Wort. Spielmechaniken wie das Parierverhalten in Kämpfen oder die Lupe, mit der ihr Inseln vor Betreten nach ihrem Wert abchecken könnt, werden ebenso gelobt. Kritik gibt es dagegen für die momentane technische Beschaffenheit der Demo, die leider bei einigen Tester*innen mehrfach abgestürzt ist.

Generell blickt man jedoch positiv auf das Survival-Game, welches einen frischen (Ever)Wind in das Genre bringen könnte. Noch bis zum 20. Oktober könnt ihr die mehrstündige Demo gratis auf Steam testen. Ebenfalls beim Steam Next Fest dürft ihr schon einmal in dieses kommende Metroidvania-Highlight reinspielen.

