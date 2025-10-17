Steam: Dieser Gratis-Download beweist abgedrehten Meme-Humor – „verdient mehr Beachtung“

This is fine – eines der bekanntesten Memes, das gerne benutzt wird, um zu signalisieren, dass jemand ganz gelassen und ruhig bleibt, während rundherum das Chaos ausbricht und die Welt kurz davor ist, unterzugehen. Wer hätte gedacht, dass man daraus auch ein Videospiel machen kann? Auf Steam könnt ihr euch das Werk schon einmal zu Gemüte führen.

Das Metroidvania besticht dabei durch einen klassischen Zeichentrickstil und verrücktes Charakterdesign. Ein neuer Trailer stellt sogar einen Release im kommenden Frühjahr in Aussicht.

Steam: This is fine – Meme-Klassiker wird zum Metroidvania

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne wird der This is fine-Hund – mit richtigem „Namen“ Question Hound und ursprünglich bekannt aus der Webcomic-Serie Gunshow von K.C. Green aus dem Jahr 2013 – zum Helden seines eigenen Videospiels auf Steam. In einem Metroidvania ist der liebens- jedoch bemitleidenswerte Hund gefangen in einem Albtraum aus seinen eigenen Gedanken. Seine Welt steht buchstäblich in Flammen und manifestiert ich als zusammenstürzender Vergnügungspark aus tiefsten Befürchtungen.

Sehr hier den Trailer zu This Is Fine: Maximum Cope:

Wildgewordene Alltaggegenstände trachten plötzlich nach seinem Leben – verfolgt von den Dämonen des Alltags und den unterdrückten Ängsten aus längst vergangenen Zeiten werden die fünf Welten aus Unsicherheit und Beklemmung für ihn zu einem Plattformer-Spießrutenlauf. Mit dabei der wütende Telefonhörer, an dessen anderem Ende nie etwas Gutes warten kann und Junk Food, das von euch auf einmal einen Bissen haben will, während ihr immer nur von einer Tasse Kaffee zur nächsten durchhaltet.

Question Hound bedient sich schon qua Herkunft einer gehörigen Portion Meme-Humor. Optisch erinnert der Retro-Plattformer, besonders bei den Bosskämpfen, an den Zeichentrickstil aus Cuphead. In den fünf kruden Welten könnt ihr rund 30 Collectibles finden und ebenso viele Perks freischalten. „Nur fein? Eher: Das ist richtig cool“, lautet ein Kommentar unter dem Trailer auf YouTube, während ein anderer befindet: „Dieses Spiel verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit.“

Derzeit könnt ihr This Is Fine: Maximum Cope während des Steam Next Fest gratis in der Demo anzocken – noch bis zum 20. Oktober läuft das Event. Das Game erscheint am 20. März für PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Metroidvania-Fans können auf Steam gerade auch diesen kommenden Hit anzocken.

Quellen: Youtube / Numskull Games, Steam, KnowYourMeme