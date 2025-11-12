Steam: Dieser Koop-Hit hält sich hartnäckig in den Charts – erreicht jetzt für kurze Zeit einen neuen Tiefpreis

Spiele, die sich gemeinsam als Team zocken lassen, sind bei weitem kein neues Konzept. Doch der Koop-Hype, der sich bei Steam beobachten lässt, ist dagegen noch gar nicht so alt. Besonders Titel mit Grusel-Komponente scheinen aus diesem Phänomen erwachsen zu sein, zum Beispiel das Spiel R.E.P.O..

Jenes ist erst in diesem Jahr erschienen und hat statt einem müden Start einen gefühlten Katapultflug hingelegt, zumindest was die Anzahl von Spieler*innen und deren Bewertungen angeht. Besonders teuer war das Game auch zuvor nicht, aber jetzt sinken die Kosten auf ein neues Rekordtief, das allerdings nicht mehr lange anhält.

R.E.P.O. auf Steam mit höchstem Rabatt bisher

Seit seinem Release im Februar 2025 konnte R.E.P.O. einen Spitzenwert von über 270.000 gleichzeitig Spielenden erreichen können, wie bei SteamDB nachzuvollziehen. Diese Zahl hat der Koop-Kracher zwar nicht dauerhaft aufrecht erhalten können, aber für eine Platzierung in den Top 100 der am meisten gespielten Titel auf Steam hat es auch danach noch oft genug gereicht. Ende Oktober hat sich ein steiler Aufwärtstrend beobachten lassen, durch den hier noch ein paar Stufen nach oben geklettert werden konnte.

Zeitlich passt das mit der Veröffentlichung des Monster-Updates vom 30. Oktober zusammen. Dieses hat unter anderem zehn neue Feinde ins Spiel gebracht, weitere Gegenstände zum einsammeln und Räume für die verschiedenen Maps hinzugefügt und dafür gesorgt, dass Schätze jetzt pro Level einzigartig sind. Die Neugierde auf die frischen Inhalte scheint wie ein Lockduft funktioniert zu haben, dessen Wirksamkeit die Entwickler*innen auch noch durch ein anschließendes Gratis-Wochenende auf Steam verstärkt haben. Der nächste Boost: Ein zeitlich begrenzter Rabatt.

Durch den senkt sich der Preis von 9,75 Euro auf 6,33 Euro, ihr spart also 35 Prozent. Es handelt sich um einen Wochenend-Deal, der ungeachtet des Namens noch bis zum 13. November, also einem Donnerstag, laufen soll. Wenn ihr also bisher darauf gewartet habt, dass R.E.P.O. zum Schnäppchen wird, bevor ihr zuschnappt, könnte jetzt die perfekte Gelegenheit sein, um zuzuschlagen. Es sei denn, ihr seid weder Fans von chaotischem Koop, noch von schrägem Horror oder harrt lieber noch aus, bis Rabattmarken in Höhe von 50 Prozent Erwähnung finden.

Vielleicht ist es aber sogar noch drastischer um euer Sparbedürfnis bestellt und ihr wollt lieber an kostenlose Titel ran. Dann haben wir gut Nachrichten für euch: Elf brandneue Einträge in dieser Kategorie findet ihr zurzeit auf Steam.

Quellen: SteamDB, Steam / R.E.P.O.