Steam: Dieser neue Release stürmt die Verkaufscharts – „süchtig machend und ein großer Spaß“

Gaming ist wirklich ein dankbares Hobby, wenn man daran denkt, wie häufig es neue Spielereleases aus allerlei Genres zu bejubeln gibt. Nutzer*innen, die auf Steam unterwegs sind, greifen einen besonders großen Teil der Wellen an Neuveröffentlichungen ab.

Ihnen entgeht natürlich auch nicht Rematch, das Aktuellste aus der Sparte des virtuellen Fußball. Ganz im Gegenteil sogar, auf der Plattform ist der Titel ein echter Hit, zumindest, wenn man die Verkaufszahlen begutachtet.

Steam: In seiner Releasewoche ist Rematch das meistverkaufte Spiel

Am 19. Juni hat Rematch Steam, neben der PlayStation 5 und der Xbox Series, erreicht. In der Kalenderwoche, von welcher dieser Donnerstag Teil war, hat das Spiel die dortigen Verkaufscharts dominiert, wie auf SteamDB nachvollzogen werden kann. Nur Counter-Strike 2 toppt die Zahlen noch, nicht jedoch, wenn man es als kostenlosen Download aus der Liste ausschließt.

Neben diesem Meilenstein kann Rematch noch an anderer Stelle mit einem Platz in den Charts prahlen, nämlich in Bezug auf gleichzeitige Spieler*innen. Für den ersten Platz oder selbst die Top 10 reicht es hier zwar momentan nicht, aber mit über 21.000 aktiven Fans und einem Spitzenwert von mehr als 90.000 davon beweist der simulierte Ballsport immerhin spürbare Relevanz, mit der er aus der Masse an über Steam verfügbaren Games klar hervorsticht.

Wird gut aufgenommen, aber könnte noch besser sein

Diese Sternenstunde wird lediglich leicht getrübt von einigen nicht ganz so begeisterten Rezensionen, die aber nur 22 Prozent der über 13.000 abgegebenen Bewertungen ausmachen und damit zu einem Gesamturteil von „Größtenteils positiv“ führen (Stand 25. Juni 2025). Ein häufiger Kritikpunkt ist der Preis von 24,99 Euro, welcher als zu hoch für den als unfertig angesehenen Zustand des Spiels eingeordnet wird.

Das Gameplay jedoch erntet häufiges Lob, so beschreibt beispielsweise eine Person ihre Erfahrung mit Rematch als „süchtig machend und ein großer Spaß„, fügt dem hinzu, es gäbe „ein paar Bugs, aber da sie aktiv am patchen sind, habe ich keine Zweifel, dass dies in der Zukunft kein Problem mehr darstellen wird“. Falls es euch also nach Fußball-Simulation dürstet, ihr aber keine Lust mehr auf die altbekannte EA FC-Leier habt, dürfte ein Kennenlernen mit Rematch gar nicht so verkehrt sein.

Falls ihr aber erst detaillierte Infos zur Spielweise braucht, bevor ihr dahingehend eine Entscheidung fällt, verweisen wir euch lieber erst an unseren ausführlichen Test zur Steam-Version von Rematch.

Quellen: Steam / Rematch, SteamDB / Rematch