Steam: Dieses Action-Rollenspiel verschwindet in wenigen Monaten für immer – „absolut tragisch“

Manchmal geht es ganz schnell und ein Action-Rollenspiel, das erst Mitte Februar das Licht der Welt auf Steam und Mobilgeräten erblickt hat, darf nicht einmal ein ganzes Jahr atmen, bevor es auf dem digitalen Friedhof landet.

Besonders Live-Service-Spiele erleiden dieses Schicksal häufiger, wenn das Interesse einfach nicht groß genug ist, um überhaupt die Server am Laufen zu halten. So geht es nun auch Tribe Nine: Das Free-to-Play-Action-RPG mit Gacha-Elementen wird noch vor Ende des Jahres abgeschaltet, die Story bleibt unvollendet.

Für Steam und Mobilgeräte: Tribe Nine macht im November den Abflug

So verkündet es der offizielle Twitter-Kanal des Spiels: „Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir bedauern, euch darüber zu informieren, dass Tribe Nine am 27. November 2025 terminiert wird.“ Sowohl auf Steam als auch auf Mobilgeräten könnt ihr das Action-Rollenspiel, hinter dem mit Entwicklerstudio Too Kyo Games übrigens Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) stecken, danach nicht mehr spielen.

Hier geht’s zum Trailer:

„Seit dem Release des Spiels hat das Entwicklerteam danach gestrebt, exzellenten Service zu bieten und die Spielererfahrung zu verbessern. Allerdings haben wir nach gründlicher Überlegung die schwierige Entscheidung getroffen, den Service des Spiels einzustellen“, erklärt man im für Fans sicherlich erschütternden Statement. Das hat auch inhaltliche Konsequenzen: Die Geschichte findet ein abruptes Ende.

Bis Ende November könnt ihr es auch noch auf dem Steam Deck zocken:

„Bedauerlicherweise bedeutet das auch, dass wir nicht in der Lage sind, das vierte Kapitel der Story abzuliefern, das wir vorher angekündigt hatten. Wir entschuldigen uns für diese plötzliche Ankündigung bei allen Spielern.“ Weitere Infos zur genauen Uhrzeit und den Umständen sollen in Tribe Nine selbst sowie auf der offiziellen Website stattfinden. Auf Steam hagelt es deshalb jetzt schon negative Rezensionen, die sich über die Enthüllung und die verschwendete Lebenszeit ärgern.

Die Fans sind fassungslos

Auch unter der Ankündigung selbst herrscht Fassungslosigkeit: „Das sind absolut tragische Neuigkeiten, Tribe Nine hat das nicht verdient. Das Team hat so viel richtig gemacht […]. Bitte entscheidet euch dafür, es zu beenden und als Singleplayer-Spiel neu zu veröffentlichen. Ich möchte den Rest der Geschichte erleben“, schreibt beispielsweise Andrew Mueller. Ein Wunsch, der allem Anschein nach unerfüllt bleiben wird.

Ein kleines Trostpflaster: Mit The Hundred Line: Last Defense Academy veröffentlichte das Entwicklerstudio hinter Tribe Nine ein Rollenspiel, das sogar Clair Obscur: Expedition 33-Director Guillaume Broche empfiehlt. Das ist neben Steam auch auf der Nintendo Switch verfügbar.

