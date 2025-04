Kostenlos bei Steam: Dieses beklemmende Horror-Survival könnt ihr über Ostern gratis spielen

Ein Koop-Survival in einem U-Boot in den eisigen Untiefen des Jupitermonds Europa – beklemmender kann ein Setting kaum sein. Aber Barotrauma hat sich dessen trotzdem angenommen und schickt euch in einen düsteren und gefährlichen Arbeitsalltag. Auf Steam könnt ihr jetzt kostenlos reinspielen.

Dabei dürft ihr euch nicht nur vom Gameplay überzeugen, sondern auch völlig neuen Elementen und Visuals, die in einem kürzlich auf den Weg gebrachten Update in das Spiel implementiert wurden. Wer auch langfristig Gefallen am Spiel zu finden glaubt, kann sich zudem über einen satten Rabatt freuen.

Barotrauma für kurze Zeit kostenlos auf Steam: U-Boot-Sim im Weltraum

Rund zwei Jahre ist das Survival-Horrorspiel mit RPG-Einschlag schon verfügbar und konnte in der Zeit über 50.000 Bewertungen einfahren, von denen respektable 94 Prozent positiv sind. Oberflächlich handelt es sich bei Barotrauma um eine U-Boot-Simulation im Sidescroller-Look – ihr repariert Maschinen, stopft Lecks, bekämpft Monster, delegiert Aufgaben… Moment, was? Monster? Aber ja, denn auch auf dem Eismond Jupiter lauert die Gefahr.

Seht hier den Gameplay- und Feature-Trailer von Barotrauma:

Alleine – besser aber noch im Team – müsst ihr diese Gefahren frühzeitig erkennen, Strategien ausarbeiten und dafür sorgen, dass euer U-Boot sicher zum nächsten Außenposten gelangt. Beobachtet Unregelmäßigkeiten, haltet eure Systeme am Laufen und stellt sicher, dass eure Crew – die ihr aus fünf Klassen zusammenstellen könnt – die nötigen Skills hat. Dann solltet ihr keine unangenehmen Überraschungen erleben … oder?

Barotrauma hat gerade erst das Update Calm before the Storm verpasst bekommen. Dieses führt PvP-Kämpfe an speziellen Außenposten, erweiterte Alien-Ruinen, neue Missionen, 14 neue Außenposten-Module sowie Grafik- und Performance-Verbesserungen ein. Das Koop-Survival-Spiel ist auf Steam ab sofort und noch bis zum 25. April gratis spielbar.

Im gleichen Zeitraum könnt ihr das Spiel auch mit einem Rabatt von 50 Prozent erstehen, was einem Preis von 17,49 Euro entspricht. Auch in diversen Bundles ist es mit ähnlichem Preisnachlass erhältlich. Ebenfalls kostenlos könnt ihr euch übrigens dieses Kleinod zu Gemüte führen, das sich von einem FromSoftware-Klassiker hat inspirieren lassen.

