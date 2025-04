Steam: Dieses besondere Spiel dürft ihr ab sofort eintüten – völlig kostenlos

Im Dezember hat Infold Games Infinity Nikki veröffentlicht. Der mittlerweile fünfte Teil der Reihe hat ihr zu massenweise neuen Fans verholfen. Es erfreuen sich etliche Spieler*innen an dem bunten Cozy Game und seiner einzigartigen Mischung aus Dress-Up-Game und Open World-Adventure.

Die Community wächst nun weiter, da der Titel endlich auch über Steam erhältlich ist. Auf der Vertriebsplattform erfolgt der Download, wie überall sonst, vollkommen kostenfrei, denn es handelt sich um ein Free-to-Play.

Infinity Nikki könnt ihr jetzt auf Steam runterladen

Seit dem 28. April 2025 findet sich Infinity Nikki im Katalog von Steam. Stoßt ihr bei der Suche nach einem neuen Zeitvertreib am PC auf dieses Angebot, solltet einen Download wagen, wenn ihr euch an niedlicher Optik nicht sattsehen könnt und gerne im eigenen Tempo eine umfangreiche Welt voller Quests und unterschiedlichster Gameplay-Happen entdecken wollt. Lautet eure Antwort darauf Ja, lohnt es sich definitiv in die Rolle von Protagonistin Nikki zu schlüpfen, die gemeinsam mit ihrem kätzischen Begleiter Momo in das magische Miraland geschleudert wird.

Dort bekommt sie von einer mysteriösen Fremden die Aufgabe zugeteilt, sogenannte Wunderoutfits wiederzubeschaffen. Auf ihrer Mission lernt sie die Kraft der Kleidung kennen und schlüpft in verschiedene Monturen, die ihr Fähigkeiten wie Gleiten, Angeln, Schrumpfen, Insektenfang und einige weitere verleihen. Um neue Teile zu erschaffen, muss sie Schnittmuster erlernen und passende Ressourcen auftreiben. Ihr Weg kreuzt sich mit Personen und Kreaturen, die eigene Geschichten und spezielle Aufgaben für Nikki bereithalten.

Mit ein paar zusätzlichen Einstellungen läuft Infinity Nikki übrigens trotz ausstehendem offiziellen Siegel auch auf Valves Handheld, dem Steam Deck. Hier findet ihr passende Angebote:

Ärger über Gacha

Bisher fallen die Rezensionen für Infinity auf Steam eher dürftig aus. Etwa 500 abgegebene Meinungen kommen für ein als „Ausgeglichen“ zusammengefasstes Urteil zusammen. In den meisten Fällen wird das Gacha-System kritisiert, bei dem sich besondere Outfits aus einer Zufallslotterie ziehen lassen. Für einen Versuch ist ein Kristall fällig, der entweder mühselig mit Spielfortschritt erreicht oder mit Echtgeld bezahlt werden kann. Einige Fans empfinden die Wahrscheinlichkeit für einen belohnten Einsatz als zu gering und sind deshalb frustriert.

Wie die restlichen Bewertungen allerdings mehrfach anmerken, liefern Gacha-Inhalte keine spielerisch relevanten Vorteile und lassen sich deshalb getrost ignorieren. Das haben wir bei 4P auch in unserem Test des Cozy Games feststellen können, in welchem Infinity Nikki eine 8,5 von 10 erreicht hat. Da die Version auf Steam sich inhaltlich bis auf den Zusatz von Errungenschaften allerdings nicht von der damals getesteten unterscheidet, dürfte diese in unseren Augen wohl ähnlich abschneiden.

Quellen: Steam / Infinity Nikki