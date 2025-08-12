Steam: Dieses heiß erwartete Spiel jetzt gratis spielen – aber ihr müsst euch beeilen

Was sich vor zehn Jahren zur Rarität entwickelt hat, ist mittlerweile wieder ein willkommenes Extra: Die Rede ist von Demos. Insbesondere auf Steam bekommt ihr mittlerweile regelmäßig die Chance, Spiele schon vorab kostenlos auszuprobieren – so wie im vorliegenden Fall bei einem wahrlich heiß erwarteten Titel.

Denn nach langer Zeit startet Endless Legend 2 in wenigen Tagen in den Early Access auf der Valve-Plattform. Damit ihr euch aber vorab schon einen Einblick verschaffen könnt, lässt euch das für die Entwicklung zuständige Team bereits jetzt komplett gratis ran. Allerdings hat diese Demo ausnahmsweise ein Ablaufdatum.

Steam: Das erwartet euch alles in der Demo

Elf Jahre haben die Amplitude Studios mit der Fortsetzung zu Endless Legend gewartet, sich in der Zwischenzeit mit Humankind und Endless Dungeon an anderen Titeln versucht. Nun kehrt das Team aber dahin zurück, womit es einst einen großen Erfolg gefeiert hat – und ihr könnt das Sequel ab sofort per Demo auf Steam ausprobieren.

Die Anspielversion von Endless Legend 2 umfasst dabei durchaus ordentlich Inhalt, damit ihr euch einen guten Ersteindruck verschaffen könnt. So stehen euch zwei unterschiedliche Fraktionen des Strategiespiels zur Verfügung, ihr könnt insgesamt 90 Runden ausführen, trefft auf verschiedene kleinere Völker und ihr bekommt die Möglichkeit, eines der größten neuen Features zu erleben.

Denn in Endless Legend 2 seid ihr auf einem sich im Wandel befindlichen Planeten unterwegs, der kurz vor dem Untergang steht. Dadurch kommt es im Laufe einer Partie zu mächtigen Naturereignissen, die neues erkund- und besiedelbares Land freigeben. Gleichzeitig kann es dazu führen, dass Feinde neue Wege finden, euch anzugreifen. Es gilt also, stets aufzupassen.

Demo nur eine Woche lang spielbar

Falls es euch im 4X-Finger juckt und ihr nach Civilization 7 dringend einen weiteren Genreableger benötigt, solltet ihr die kostenlose Demo zu Endless Legend 2 auf Steam definitiv einmal ausprobieren. Ihr dürft euch aber nicht zu lange mit Download und spielen Zeit lassen.

Denn wie die Amplitude Studios schreiben, ist die Probeversion limitiert. Lediglich bis zum 18. August könnt ihr sie euch nach Herzenslust zur Genüge führen. Danach ist leider Schluss und ihr müsst euch bis zum Release gedulden. Der lässt immerhin nicht lange auf sich warten, bereits am 22. August geht es los. Vorerst jedoch nur im Early Access auf Steam.

