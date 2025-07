Steam: Dieses kostenlose Optik-Highlight ist ein echter Geheimtipp

Wer sich durch die Ansammlung and Spielen auf Steam gräbt, kann auf so manchen überraschenden Schatz stoßen – selbst bei den kostenlosen Games. Ohne Frage ins Auge stechend ist dabei ein Titel, der seit einigen Tagen auf der Spieleplattform verfügbar ist.

Beim Action-Adventure Curyeux handelt es sich um ein unbestreitbar interessantes Projekt mit ungewohnter Optik und vielen Rätseln. Aber auch hinter den Kulissen ist das Spiel alles andere als gewöhnlich.

Steam: Studierenden-Projekt Curyeux gratis spielbar

Curyeux entstand nämlich in nur 15 Wochen an der Universtität Campus ADN in Montréal. Dort erstellen Studierende jedes Jahrgangs ein kleines Videospiel, welches anschließend unter anderem bei Steam kostenfrei zur Verfügung steht. So lassen sich auf der entsprechenden Übersichtsseite auf Steam noch weitere Titel finden, die zumindest neugierig machen. Curyeux ist das Projekt der diesjährigen Abschlussklasse – und es sieht wahrlich magisch aus.

Mit Protagonistin Lucienne streift ihr durch eine traumartige Welt aus Pappkarton, durcheinandergewirbelten Klassenzimmern und verwunschenen Wäldern auf der Suche nach sich selbst. Die angehende Künstlerin bereist Welten, die jeweils ein Stück ihrer Erinnerung und Vergangenheit widerspiegeln. Die Umgebung wandelt sich ständig; Skizzen, Malereien und Aquarelle werden zu Illusionen und Rätseln.

Optisch erinnert Curyeux an South of Midnight oder die frühen Life is Strange-Teile, die surrealen Welten aus Kartonagen und schwebenden Büchern an eine Mischung aus Tearaway und The Plucky Squire. Die Rätsel fordern eure Wahrnehmung und Experimentierfreudigkeit heraus und die emotionale und tiefgreifende Story entfaltet sich wie Papier vor euch.

Freund*innen von ungewöhnlichen Puzzle-Plattformern und fantasievoller Optik sollten auf jeden Fall einmal einen Blick auf die Steam-Seite von Curyeux werfen – und bei der Gelegenheit vielleicht gleich auf den Download-Button klicken. Denn bei diesem Titel kann man wahrlich nicht viel falsch machen. Ob das auch für andere Gratis-Spiele auf Steam gilt, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Steam